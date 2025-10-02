Vlagyimir Putyin: A magyarok többsége magyar akar maradni, és támogatni fogja Orbán Viktort

Európai Unió;Oroszország;Orbán Viktor;magyarok;Vlagyimir Putyin;

2025-10-02 21:40:00 CEST

Az orosz elnök nem követi Magyarország belpolitikai eseményeit, de szerinte Európában egyre nagyobb teret nyernek a „nemzeti orientációjú” politikai erők, Magyarország pedig Orbán Viktor vezetésével szerinte már régóta ilyen álláspontot képvisel.

Európában egyre nagyobb teret nyernek a nemzeti orientációjú politikai erők – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub éves rendezvényén.

– Európában most egyre nagyobb teret nyernek a nemzeti orientációjú politikai erők. Franciaországban (…) és Németországban is. Magyarország Orbán Viktor vezetésével természetesen már régóta ilyen álláspontot képvisel (...) Ha ezek az erők Európában továbbra is erősödnek, akkor Európa újjá fog születni

– mondta. Kérdésre közölte, hogy nem követi Magyarország belpolitikai eseményeit, de úgy gondolja, hogy a magyarok többsége magyar akar maradni, és támogatni fogja Orbán Viktort. És ha nem akarnak magyarnak maradni, akkor támogassák Ursula von der Leyent (az Európai Bizottság elnökét), de akkor Ursula von der Leyenek lesznek – fejtette ki az MTI beszámolója szerint.

Vlagyimir Putyin tett egy megjegyzést arról is, hogy az ellenőrizetlen migráció „belülről rágja szét” az uniót, és Oroszország látja, miként igyekszik bevakolni az EU az épületén végigfutó repedéseket.