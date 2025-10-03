Semjén Zsolt;karaktergyilkosság;

2025-10-03 06:00:00 CEST

Szurkoljunk együtt, sikerül-e Semjén Zsoltnak a mutatvány, ami még magyar politikusnak eddig soha. Mármint agyonlőni egy jegesmedvét. Ha még emlékszünk, Semjén 2018-ban a korrupciószagú rénszarvas-vadászkalandjaira válaszul közölte: mennyire inspirálná, ha valaki jegesmedvére is meghívná. Nyilván nem arra célzott, hogy az a vállalkozó is közbeszerzést nyerne. Inkább a Szentírásra utalhatott: „Láték azért tenger felől, jég hátán vadállatot jőni, melynek fehér szőre, foga és karma vala.” Nem rémlik? Pedig ott van, Semjén Zsolt antiWoke Evangéliumában, ahol Jézus arra is intette a tanítványokat, hogy gyűjtsenek kincseket, alázzák porig a menekülteket, gyermekvédelmi intézmények helyett meg járjanak vadászkamarai közgyűlésre. Bár ez utóbbi – a képviselő úr időközben lebukott néhány reverendás haverját elnézve – tényleg jobb lett volna.

Ja igen, ami a személye körül kirobbant pedofilvádas karaktergyilkosságot illeti: abból még senki sem állt fel igazán, képviselő úr sem fog.

Azért Orbán Viktor még használja kicsit Semjént, most a frakcióvezető úr nevén nyújtják be a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását. Elvégre attól, hogy valaki egy politikai élőhalott, még mindig nyújthat be „önálló indítványt”. Nagyjából ez a KDNP mai jelmondata és működési elve.

Amúgy meg kitartás. Kérdezze csak meg Osváth Zsoltot, Donáth Annát, Vona Gábort, milyen könnyű is az ilyen karaktergyilkos mocskot levakarni. Őket pont önök rágalmazták meg a legocsmányabb, legszemetebb módon, a képviselő úr pedig finom mosolyával tapsikolt hozzá.

Szóval öt-hat év, és már nem fogják az utcán a háta mögött suttogni, hogy a Nemzet Zsolti Bácsija. Fogja fel úgy, hogy a vártnál kissé korábban, már ideát elkezdődött a purgatórium. És azért szurkoljon, hogy az Isten is egy uszító szélsőjobbos legyen, mint a képviselő úr. Különben kissé tovább is tarthat az a bünti.