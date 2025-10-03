Puskás Ferenc ennél többet érdemel: tíz éve ígérték, hogy emléktáblát avatnak a legendás labdarúgó utolsó lakhelyén, de azóta sem történt semmi

Puskás Ferenc;ígéret;emléktábla; NER;

2025-10-03 08:30:00 CEST

A legendás labdarúgó nevét kisajátító Fidesz és holdudvarából sem Schmidt Máriának a Puskás-múzeumért felelős alapítványa, sem a Puskás-hagyaték gondozója, Szöllősi György nem válaszol a kérdésekre.

A budai vár nyugati lejtőjén, a várfallal párhuzamosan futó Logodi utca méltán nevezhető a magyar irodalom főutcájának. Különleges atmoszférája nagy számban vonzotta a múlt századelő kiemelkedő magyar művészeit.

Az utca vidékies, meghitt hangulata ideális helyszínnek bizonyult az alkotómunkára, közelsége folytán mégsem kellett lemondani a belváros nyüzsgő kulturális életéről.

Egy ideig a 61. szám alatt gyerekeskedett a festő Aba-Novák Vilmos, 1914 és 1920 között az 51.-ben lakott Fülep Lajos művészettörténész – akit a Nyugat legnagyobb esztétájának tartanak –; Bauer Ervin orvos-biológus (később Kaffka Margit férje) a 85-ös számú házban bérelt szobát bátyjával, Balázs Bélával, aki Történet a Lógody utcáról, a halálról és a messzeségről című novellájában örökítette meg a környék hangulatát; Illyés Gyula, Kertész Imre, Kepes András, Szép Ernő (itt bujkált), Lackfi János életének egy-egy szakasza egyaránt a Logodi utcához köthető; akárcsak Babits Mihályé, aki több lakást bérelt a környéken, betegsége előrehaladtával egyre kisebbeket; Kosztolányi 1916-tól lakott az utca elején (az 1.-ben), míg Márai Sándor a Mikó utca és a Logodi utca sarkán élt 1928 és 1945 között.

Ez az épület a második világháborúban találatot kapott. Le kellett bontani, majd a helyén felépített új házba költözött 1992-es végleges hazatelepülése után Puskás Ferenc és neje, Erzsébet asszony. Noha a legendás labdarúgó – Alzheimer-kórban szenvedve – 2000-től egyre több időt volt kénytelen a Kútvölgyi kórházban tölteni, bejelentett lakcíme egészen haláláig a Logodi utca 24. szám volt.

„A környéket járva, az itt lakókkal beszélgetve döbbentem rá, mennyire élénken él errefelé Puskás emléke. Mindenkinek van valamilyen sztorija róla, fiatalok mesélik, hogy lejárt a Vérmezőre, autogramot osztogatott a gyerekeknek, nézte a futballozókat, a környéket járva mindenkihez volt egy-két kedves szava. „A Pauler utcában van egy korcsma, törzsasztala a mai napig vonzza a vendégeket.

Rengetegen mesélnek nagylelkűségéről, felidézik, hogy a pénzzel nem bánt jól, az emberekkel annál inkább.

Nem vagyok nagy futballrajongó, ám amikor ezekkel a történetekkel szembesültem, elhatároztam, hogy a háza falára emléktáblát tetetek. Annál is inkább, mert a Logodi és a Mikó utca sarkán ott áll Márai szobra. Márait imádják Spanyolországban, megesett, hogy látom, egy idősebb hölgy és a lánya a szobrot simogatja. Kiderült, kimondottan ezért a pillanatért utaztak ide Barcelonából. Rengeteg spanyol jár erre, a Madridban is legendának számító Puskás emléktáblája tovább emelné az egyébként is kultikus környék nimbuszát” – újságolta a Népszavának Szigeti Gábor.

Aki maga is egyfajta novellai karakter, helytörténész, az I. kerület szenvedélyes szerelmese. Négy-öt éve próbálja fölvenni a kapcsolatot Szöllősi Györggyel, a Nemzeti Sport főszerkesztőjével, egyúttal a Puskás-hagyaték gondozójával (nem mellékesen: legfőbb haszonélvezőjével), ha már megtalálta azt a cikket a Puskas.com honlapon, amiben Szöllősi ígéretet tesz arra Erzsébet asszony halálának egyéves évfordulója apropóján (2016-ban): emléktábla kerül a ház falára.

Szigeti természetesen megkereste már az I. kerületi önkormányzatot is – mindhiába. Próbálkozott kapcsolatba kerülni Schmidt Máriával is, ha már ő vezeti a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványon keresztül a Puskás Arénában található, több milliárd forintból létrehozott Puskás Múzeumot. S ha már Schmidtnek ötcsillagos szállodája van a Logodi utcában, ahol fia, Ungár Péter rendszeresen időzik, s aki annyira szereti a környéket, hogy az idén megjelent verseskötetéhez az itteni utcák is ihletet szolgáltattak. Nem járt sikerrel.

A jelek szerint nekik nem fontos annyira Puskás, hogy lépéseket tennének egy egyszerű, kultúr- és sporttörténeti gesztus megvalósulása érdekében.

Ami már csak azért is fájó, mert a Puskás Ferenc nevét kisajátító Fidesz és holdudvara számára, lett légyen szó polgármesterről (az I. kerület vezetője momentán Böröcz László), politikusról (megannyi Fidesz-tag jutott potom pénzért lakáshoz a Várban), propagandistáról (Bayer Zsoltnak ugyancsak több lakása van a környéken, egyik cége pedig a Mikó utca 1.-ben működik, vagy működött, az ablakból rálátni a „Puskás-házra”), az lenne a minimum, hogy ne csak haszonélvezői legyenek a leghíresebb magyarnak.

Puskás ennél többet érdemelne.

Lapunk próbálta megtudni Szöllősitől, vajon mi az oka annak, hogy nem sikerült a maholnap tíz éve tett ígéretének eleget tenni. Hiába kerestük telefonon, érdeklődtünk e-mailen, mi sem jártunk sikerrel.