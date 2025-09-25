Európa-liga: FTC–Viktoria Plzen 1-1, több mint 50 perc emberhátrány után a semmiből szereztek gólt és mentettek pontot a zöld-fehérek

futball;FTC;Európa-liga;Viktoria Plzen;

2025-09-25 23:05:00 CEST

Az utolsó másodpercekben a csereként beálló Aleksandar Pesic fejesével sikerült egy pontot itthon tartania az FTC-nek, amely a jövő csütörtökön sorra kerülő második fordulóban a belga Genk vendége lesz.

A magyar bajnoki címvédő FTC több mint 50 percen keresztül emberhátrányban játszva 1-1-es döntetlent játszott a vendég Viktoria Plzennel a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában csütörtökön.

A Groupama Arénában valamivel több mint 16 ezer néző előtt játszott összecsapáson a csehek kerültek előnybe Rafiu Durosinmi 16. percben szerzett góljával, a házigazda zöld-fehérek pedig Cebrails Makreckis kiállítása miatt az első félidő utolsó perceit, valamint a teljes második játékrészt emberhátrányban játszották végig.

Egy perc sem telt el a mérkőzésből, máris ziccerbe került a Plzen, de a csehek támadója kecsegtető helyzetből célt tévesztett és Dibusz kapuja mellé lőtt. A Ferencváros ezután igyekezett megbecsülni a labdát, ám sok volt a pontatlanság a játékában, így a vendégek gyakran lódulhattak meg. A gyors és kombinatív cseh játékot a zöld-fehérek kisebb szabálytalanságokkal próbálták megtörni, aztán viszont egy védekezésbeli figyelmetlenséget kíméletlenül kihasznált a Plzen. A középpálya közepén Raemaekers nézett el egy cseh passzt, a labda pedig így a leshatáron belül helyezkedő Durosinmihez került, aki nagyjából a 16-osig jutott, ott egy testcsellel kibillentette egyensúlyából Cissét és nagyon pontosan bombázott Dibusz kapujának jobb sarkába (0-1).

A Ferencváros a 32. percben jutott el először kapura lövésig, Tóth Alex jobboldali szabadrúgását követően Keita próbálkozott, de kísérlete a kapu mellé-fölé szállt. Ötlettelennek és az ellenfélénél lassabbnak tűnt a vendéglátók futballja, nem sokkal a szünet előtt pedig még nehezebbé vált a helyzetük: Makreckis a rivális térfelén elkövetett, érthetetlen szabálytalanság miatt megkapta a második sárga lapját és a játékvezető kiállította.

Fordulás után a két cserével átalakított és az emberhátrányra átálló Ferencváros ugyan nem játszott alárendelt szerepet, de igazán komoly helyzetet egészen a 65. percig nem tudott kialakítani. Akkor Tóth Alex szabadrúgása után röviden szabadított fel a cseh védelem, a 16-osról az ötösre visszarúgott labdába pedig Ötvös kapott bele, de a labda kicsivel a kapu fölé perdült. A második félidő első 20 percében ugyanakkor a Plzennek is akadtak lehetőségei, ám ezeknél a befejezések pontatlanok voltak.

A hajrára aztán felpörgött a tempó, mindkét együttesnek volt esélye a gólszerzésre, sőt, Varga Barnabás a 89. percben öt méterről fejelhetett kapura, a labda a középen helyezkedő kapus ölében kötött ki. A második félidőben nagyot küzdő Ferencvárosnak végül mégis egy fejesgóllal sikerült döntetlenre mentenie az összecsapást, a 10 perccel korábban pályára küldött Pesic 94. percbeli remek megmozdulásának köszönhetően – Kanichowsky bal oldalról beívelt labdájára érkezett remekül és a kimozduló kapus felett a hálóba csúsztatott – nem vereséggel rajtolt az alapszakaszban a magyar bajnoki címvédő.

Az FTC a jövő csütörtökön sorra kerülő második fordulóban a belga Genk vendége lesz.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:

Ferencvárosi TC-Viktoria Plzen (cseh) 1-1 (0-1)

Groupama Aréna, 16 117 néző, v: Sander van der Eijk (holland)

Gólszerző: Pesic (94.), illetve Durosinmi (16.)

Kiállítva: Makreckis (37.)

Sárga lap: Makreckis (10., 37.), Cissé (90.), Pesic (95.), illetve Durosinmi (14.), Jemelka (74.)

Ferencváros:

Dibusz - Cissé, Raemaekers, Gartenmann (Joseph, 74.) - Makreckis, Tóth A. (Pesic, 84.), Ötvös (Levi, 84.), Keita (Kanichowsky, a szünetben), O'Dowda - Gruber (Cadu, a szünetben), Varga B.

Viktoria Plzen:

Jedlicka - Jemelka, Paluska, Dweh - Memic, Cerv, Souaré, Doski - Ladra (Visinsky, 70.) - Durosinmi (Zeljkovic, 86.), Vydra (Adu, 77.)