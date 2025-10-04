Nicsak, kibeszél

Szőlő utca;

2025-10-04 06:00:00 CEST

Pillantás a kilencedikről

Mégpedig belülről beszél, kifelé. Mármint Junghausz Rajmund, XI. kerületi önkormányzati képviselő, aki a Fidesz-KDNP támogatásával lett az őrmezei választási körzetből testületi tag. Junghausz nem sokat szerepelt eddig a hírekben, az országos sajtóban semmiképp. Született már róla írás a Szabad Európában, de az nem éppen egy erkölcsi bajnok portréját rajzolta fel. És olvastam néhány nyilvános szerepléséről; az volt a benyomásom, hogy nézetei közelebb állnak a szélsőjobbhoz, mint a középen állókéhoz. Keményen bírálta az LMBTQ védelmezőit, szóval ilyen értelemben rokoníthatta magát magát Semjén Zsolttal, aki ugye a parlamentben dicsekedett el a Zsolti bácsis szeánsz alkalmával, hogy ő az egyike azoknak, akik a legharcosabban áll és állt ki az LMBTQ létjogosultságáért küzdők ellen.

De nem: Junghausz Tamás most kibeszél. Mármint kibeszél a kórusból, a kormányzati kórusból. Közösségi oldalán közzétett írásában rögtön az elején rögzíti: sosem kedvelte Semjén Zsoltot. Amiből persze arra is következtethetünk, hogy magát nem a kereszténydemokraták közé sorolja, noha állítása szerint keresztény is, meg demokrata is. Semjént azonban nem kedveli, sosem kedvelte. Junghausz azonban itt nem áll meg, hanem előveszi a miniszterelnökhelyettes ATV-s nyilatkozatát. Amelyet leleplező erejűnek tart. Merthogy a Fideszhez láncolt párt elnöke arról nyilatkozott, hogy ő bizony soha nem járt egyetlen gyerekotthonban, de még a kelükben sem. Amit Junghausz leleplező erejű önvallomásnak tart. Hiszen hogy dolgozhatott a parlament szociális bizottsága elnökeként, ha ezt a területet távolról elkerülte. Ő maga, mármint Junghausz hat évet élt egy átmeneti gyerekotthonba, és az ott töltött évei alatt rengeteg erőszakkal találkozott. Ahogy fogalmaz: a gyerekek közötti verések, és a szexuális erőszak is része volt a mindennapoknak. „Megdöbbentő számomra, hogy a kereszténydemokraták elnökének ennyire nem jelent semmit a legelesettebbek világa. Ahogyan az is, hogy a 26 perces adásban sem szánt rájuk egy gondolatot sem.”

Junghausz azonban lényegében túllép Semjénen, amikor azt írja: „a nagypolitika közelében töltöttem az elmúlt 27 évet. Sokan ismerik a történetemet a döntéshozók közül, de soha senki nem kérdezte meg, hogyan tudnánk biztosítani számukra azt, hogy az intézményekből kikerülésük után megállják a helyüket.” Ez a kijelentés az egész politikai közösségére vonatkozik, a hatalom valamennyi szereplőjére. Igen: most a Fidesz, önmagát védendő kizárólag arra törekszik, hogy támadjon, másokat kriminalizáljon, a rendőrséget, ügyészséget a rendszert bírálók ellen használja.

Ők, mármint a hatalom, most sem a gyermekvédelem problémáit, a most nyilvánosságra kerülő, valamint rejtett és bűnöseit akarja elkapni, és az állam eszközeit a rendszer kiegyenesítésére használni, hanem politikai győzelmet akar aratni. Nemtelen eszközökkel, persze.

Junghausz most nem csak kibeszélt a Fideszből, kibeszélt az egész hatalmi nomenklatúrából. Megmutatva, hogy a bűnösök jelentős része nem a gyermekotthonok falai mögött rejtőznek.