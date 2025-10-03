Lovas egységeket készül bevetni az orosz hadsereg Ukrajna ellen

Oroszország;Ukrajna;lovak;orosz hadsereg;orosz-ukrán háború;

Mert embereket ölni teljesen feleslegesen nem elég.

Teljes értékű lovassági egységeket állít fel az orosz hadsereg Ukrajnában, már zajlik a katonák kiképzése – írja a Kommerszant és a Meduza értesülései alapján a 444.

A lovas egységek felállításáról a „Vihar” különleges egységek parancsnoka már az orosz állami tévében is beszélt. A terv szerint egy katona lóhátról irányít, a társa pedig fedezőtüzet fog biztosítani, vagyis ketten ülnek majd egy lovon. Lovakat és szamarakat idáig csak alkalomszerűen vettek igénybe – jobbára vontatásra –, most azonban helyi médiajelentések szerint az orosz hadsereg arra készülhet, hogy teljes értékű lovassági egységeket állítson fel.

A katonai járművekkel szemben ugyanis a lovak fürgesége nehéz terepen előnyt jelenthet, de lopakodásnál is kapóra jöhet. Az oroszok abban bízhatnak, hogy a ló jobban képes sötétben tájékozódni, és bár a gyalogsági aknák az állatokra is veszélyt jelentenek, a harckocsik ellen telepített, mágneses érzékelőkkel ellátott aknákat kisebb valószínűséggel aktiválják.

A teljes értékű lovassági egységek felállítása több szempontból is szimbolikus: a lovak visszahozatala a harctérre a Kommerszant szerint „azt a patthelyzetet tükrözi, amelybe a modern technológia jutott az elektronikusan túlterhelt fronton”.

A lap megjegyzi, az orosz hadsereg már korábban is sok váratlan járművet vetett be az ukrán fronton: civil autók, quadok, krosszmotorok is a katonai járműpark részei lettek, utóbbiak időnként kifejezetten hatékonynak bizonyultak a szakaszszintű előretörésekben. Tény, a rögtönzött megoldások hátterében részben az orosz hadsereg ellátási problémái álltak.