A manchesteri zsinagóga elleni merénylet egyik áldozatát a rendőrök lőtték le

2025-10-03 14:14:00 CEST

A három sérült egyikén szintén lőtt sebeket találtak.

A manchesteri zsinagóga ellen csütörtökön elkövetett késeléses és gázolásos merénylet egyik áldozatát a rendőrök lőtték le, miközben tüzet nyitottak a támadóra – írja a BBC a Greater Manchester Police rendőrfőnökének közlése alapján.

A tájékoztatás szerint az egyik áldozat, aki életét vesztette, „lövés okozta sérülésnek tűnő sebet szenvedett”, ami a rendőrök intézkedéseinek „tragikus és előre nem látható következménye” lehetett, lévén a támadónál nem volt lőfegyver. A boncolás végleges eredményei pénteken lesznek meg, az orvosok szerint a három sérült egyikén szintén lőtt sebeket találtak.

Keir Starmer és felesége, Victoria meglátogatják a manchesteri zsinagógát, miután a brit miniszterelnök megfogadta, hogy „minden tőle telhetőt megtesz” a brit zsidó közösségek védelme érdekében. Az Egyesült Királyság főrabbija „a zsidókkal szembeni gyűlölet szüntelen hullámának tragikus következményeként” értékelte a támadást.

A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt. A merényletben ketten életüket vesztették, a támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték. A rendőrség csütörtök délután terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

A manchesteri rendőrség csütörtök késő esti tájékoztatása szerint az elkövető hivatalos azonosítása még nem történt meg, de a vizsgálatot végző nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy a támadást egy 35 éves, szíriai származású brit állampolgár, Jihad Al-Shamie hajtotta végre.

A manchesteri rendőrség közölte azt is, hogy eddig három embert, két férfit és egy nőt vettek őrizetbe terrorcselekmény elkövetésének előkészítése gyanújával. A csütörtök esti beszámoló szerint három embert kezelnek kórházban súlyos sérülésekkel, a zsinagóga elleni támadás indítékait a rendőrsé még vizsgálja.