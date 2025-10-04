A Budapest Pride nem az volt, aminek látszott, ez az lesz

Pécs Pride;

Mint ismert, a hatósági tilalom miatt a fővárosi melegfelvonulást Karácsony Gergely égisze alatt végül önkormányzati rendezvényként tartották meg, a Pécs Pride szervezői azonban ragaszkodtak, hogy az övék ne önkormányzati rendezvény legyen. – Egy közösség jövője nem függhet egy-egy politikus hozzáállásától – magyarázta ezt Buzás-Hábel Géza, a Diverse Youth Network igazgatója a 444-nek. Péterffy Attila városi polgármester a múlt hétig nem döntötte el, részt vesz-e a Pécs Pride-on.