Péterffy Attila polgármester nem vesz részt a Pécs Pride-on

2025-09-25 05:45:00 CEST

A keretrendezvény megnyitójára megy el, beszédet is tart.

Idén ötödik alkalommal rendezi meg a Divers Youth Nework nevű civil szervezet Pécsett az Emberi Jogi Fesztivált. Ez a rendezvény eddig mindig egy melegfelvonulással zárult, s ezt idén is így tervezték, a rendőrség azonban – mint arról már írtunk – nem adott engedélyt az október 4-ei Pécs Pride-ra. A szervezők fellebbeztek, ám végül a Kúria jogerősre emelte a rendőrség döntését. Nem is tehetett másképp, hisz a Fidesz kétharmada által uralt parlament tavasszal úgy módosította az alaptörvényt, hogy a melegfelvonulásokat – a gyermekek jogaira hivatkozva – immár ne lehessen legálisan megtartani. Ezen az alapon nem kapott engedélyt a pride a fővárosban, ám ott ennek ellenére megrendezték a felvonulást.

A Pécs Pride rendezői már akkor jelezték, hogy mindenképp lesz idén is melegfelvonulás a baranyai megyeszékhelyen, annak ellenére, hogy a résztvevők akár 200 ezer forintos pénzbüntetéssel sújthatók. Ismert, hogy Budapesten Karácsony Gergely, főpolgármester fővárosi rendezvénynek minősítette a Pride-ot, és maga is részt vett azon, ezért az elmúlt napokban sok újságíró meg akarta szólaltatni Pécs független polgármesterét, Péterffy Attilát, hogy ő részt vesz-e a pécsi felvonuláson. Péterffy szerdán sajtótájékoztatót tartott, s ott válaszolt az újságírók kérdéseire. Először a Pécs Pride kapcsán 2021-ben tett nyilatkozatát idézte, amelyben ekképp fogalmazott: „egy olyan város vezetője szeretnék lenni, ahol mindenki, aki akar, bátran élhessen törvény adta jogaival és lehetőségeivel”. Péterffy azzal folytatta, hogy korábban nem vett részt a fesztiválon, mert úgy vélte, nem tesz jót a rendezvénynek, ha politikai felhangot kap. Az alaptörvény említett módosítása után azonban úgy érezte, hogy nem hallgathat tovább, amikor az alapvető emberi jogokat és a demokráciát sérelem éri Magyarországon, ezért elfogadta a szervezők meghívását az Emberi Jogi Fesztivál szeptember 27-ei megnyitójára, ahol beszédet is mond majd. A polgármester hozzátette, hogy a Pécs Pride-on viszont – jelenlegi tervei alapján – nem vesz részt. Azért döntött így, mert a Pride szervezői maguk kérték, hogy ne kerüljön politikai erőtérbe a felvonulás.

A polgármestert megkérdeztük arról, hogy a pécsi közgyűlés készül-e valamilyen állásfoglalást megfogalmazni a Pride-ról, erre ő az felelte, hogy eddig erről nem tárgyaltak a képviselők, és nem is készülnek rá. Tudni kell, hogy Péterffy ellenzéki frakciójának nincs többsége a testületben, mögötte 11-en állnak, míg a kormánypárti frakcióban 12-en vannak, igaz, többségük utóbbiaknak sincs, mivel négy párt, illetve szervezet is bejuttatott egy-egy képviselőt a közgyűlésbe. Arról is kérdeztük Péterffyt, hogy személy szerint mit tartana jónak: ha megrendeznék a Pécs Pride-ot, vagy ha a rendőrség fellépése miatt elmaradna a felvonulás. A polgármester megismételte a már idézett nyilatkozatát: – …olyan város vezetője szeretnék lenni, ahol mindenki, aki akar bátran élhessen törvény adta jogaival... Megjegyeztük, hogy a Pride-ot a törvény immár tiltja, mire Péterffy így reagált:

akkor meg kell változtatni a törvényt.

Eddig egyébként a Pécs Pride mindig békés, kedélyes felvonulás volt, először 1700-an vettek rajta részt, később már csak ezer-ezerkétszázan. Annak alapján, hogy a fővárosi Pride – részben a tilalom hatására - több mint 200 ezer embert vonzott, sokan azt prognosztizálják, hogy Pécsen is rekord-részvétel lesz, s akár többezren is tiltakoznak majd a kormány demokráciát megcsonkító, homofób politikája ellen.