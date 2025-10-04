Biztonsági okokból nem árulták el az útvonalat

Pécs;Pécs Pride;

2025-10-04 13:40:00 CEST

A pécsi városháza előtt sajtótájékoztatóval kezdődött az V. pécsi Pride felvonulás. Buzás-Hábel Géza szervező a hvg.hu tudósítása szerint elmondta, ez ma már nem csak az LMBTQ-közösségről szól, hanem más demokratikus értékekről is, mint a települések önrendelkezési joga vagy a szabad véleménynyilvánítás. Az útvonalat nem árulta el, azt biztonsági okokból az indulásig nem hozták nyilvánosságra. Bíznak benne, hogy idén sem lesz fennakadás és a rendőrség szeparálni a problémázókat. Arra számít, hogy ez lesz az eddigi legnagyobb pécsi Pride, és azt sem tartja provokációnak, hogy egyes ellentüntetők Grazból utaztak a városba, hogy tiltakozzanak.

Nicolae Ștefănuță, az Európai Parlament egyik alelnöke is tartott beszédet, kiemelve, hogy Európa a békét jelenti, és semmi sem tart örökké. Hozzátette, azért jöttek el az EP-ből, hogy a szabadságot védelmezzék. Ő itt volt a Budapest Pride-on is, román politikusként simán megszólalt magyarul.