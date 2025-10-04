tűz;Ukrajna;sérültek;vasútállomás;orosz drónok;orosz légicsapás;Szumi;

Kettős dróncsapás alá vettek az oroszok egy vasútállomást a Szumi megyei Sosztkában

Legkevesebb 30 ember megsérült. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a válogatás nélküli terrorra a világnak válaszolnia kell.

Drónok csapódtak be szombaton egy vasútállomásra a Szumi megyei Sosztka városában, az orosz légicsapásban két vonat lángokba borulva megrongálódott, és legkevesebb harmincan megsebesültek, köztük három gyermek is – írja a The Kyiv Independent. Az esetről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számolt be közösségi oldalain. 

Az eddigi jelentések szerint a támadáskor civil utasok és az ukrán vasúttársaság dolgozói tartózkodtak a szerelvényeken és az állomáson. – Ez egy gyáva támadás volt, amelynek célja Ukrajna és az orosz-ukrán háború frontvonala közötti össze – fogalmazott Zelenszkij, aki szerint az orosz csapásmérők nem voltak, nem lehettek tudatában annak, hogy civilekre támadnak. 

– Ez olyan terror, amit a világnak nem szabad figyelmen kívül hagynia – hangoztatta az ukrán államfő arra utalva, hogy a válogatás nélküli pusztításra választ kell adni. Oleh Hruhorov, a szumi regionális katonai közigazgatás vezetője megerősítette, hogy a Sosztkából Kijevbe tartó személyvonatot nem eltévedt drónok vették tűz alá, hanem szándékos légicsapás történt. A mentés és a károk felmérése folytatódik.

