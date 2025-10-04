tűz;Ukrajna;sérültek;vasútállomás;orosz drónok;orosz légicsapás;Szumi;

2025-10-04 21:59:00 CEST

Kettős dróncsapás alá vettek az oroszok egy vasútállomást a Szumi megyei Sosztkában

Legkevesebb 30 ember megsérült. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a válogatás nélküli terrorra a világnak válaszolnia kell.