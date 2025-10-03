Minden eddiginél nagyobb csapást mértek az oroszok az ukrán energetikai infrastruktúrára

Ukrajna;támadás;energetika;orosz megszállás;rakétacsapás ;

2025-10-03 19:51:00 CEST

Vélhetően az a cél, hogy az ukránok ne tudjanak fűteni a télen.

Csütörtök éjjel az orosz hadsereg a háború kezdete óta a legnagyobb támadást indította Ukrajna gázipari létesítményei ellen – idézi a Meduza az ukrán állami energiaóriás, a Naftohaz bejelentését.

Az ukrán légierő közlése szerint az oroszok 381 Sahid típusú drónt és 35 rakétát – köztük ballisztikus rakétákat – lőttek ki Harkiv és Poltava térségében fekvő létesítményekre. Ezeknek a rakétáknak csak egy részét, 303 drónt és 17 rakétát sikerült megsemmisíteni, 78 drón és 18 rakéta becsapódott hat létesítményben. A Poltava régió több gázkitermelő telephelyén fel kellett függeszteni a termelést, míg Szumi környékén két járás részlegesen áramellátás nélkül maradt. Azt már a The Kyiv Independent írja, hogy Vadim Filaskin regionális kormányzó bejelentése szerint Donyeck megében egy ember meghalt, négy pedig megsebesült az orosz légicsapások miatt. Eközben Harkiv megyében két, Herszon megyében öt, Szumi megyében három, Zaporizzsja megyében két ember sebesült meg az orosz támadások következtében. Zaporizzsja megyébem 17 létesítményre 615 csapást mértek az oroszok.

A Naftohaz vezérigazgatója, Szerhij Koreckij arról tájékoztatott, hogy a légicsapássorozat következtében több létesítményben súlyos, helyenként kritikus károk keletkeztek.

Kiemelte, hogy a támadásnak nem volt katonai célpontja, terrorcselekményről van szó, hogy megzavarja a fűtési idényt, és megakadályozza, hogy az ukránok télen fűteni tudjanak.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint erőik nagyszabású éjjeli akciót hajtottak végre „Ukrajna hadiipari komplexumához tartozó vállalatok, valamint az azok működését támogató gáz- és energiaszektor létesítményei” ellen.

Szeptember elején Vlagyimir Putyin orosz elnök Robert Fico szlovák kormányfővel folytatott tárgyalásán kijelentette, hogy Oroszország „hosszú ideig tűrte” az ukrán támadásokat saját energetikai infrastruktúrája ellen. „Ezt követően kezdtünk válaszlépéseket tenni. És mondjuk úgy, hogy ezek komoly válaszok” – fogalmazott az orosz elnök.