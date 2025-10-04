2400, jelenleg

Ennyien vonulnak a tömegben. Pécsi tudósítónk, Ungár Tamás megszámolta. Becsszó. Úgy tudni, a részvevők egészen Tettyéig sétálnának.

Á. Z.

Szombat délután egy órakor kezdtek gyülekezni a felvonulás résztvevői a város központjában, a Kossuth téren.