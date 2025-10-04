Az ellentüntetők kérték, de a rendőrök nem oszlattak, elindult az V. Pécs Pride

indulás;2025;Pécs Pride;

2025-10-04 14:30:00 CEST

Szombat délután egy órakor kezdtek gyülekezni a felvonulás résztvevői a város központjában, a Kossuth téren.

Ismert, hogy idén a hatóságok – amiképp a Budapest Pride-ot, úgy - a pécsi felvonulást sem engedélyezték, a gyülekezési törvény módosítására és az alaptörvény ezt kísérő megváltoztatására hivatkozva. A pécsi rendezvényt szervező Diverse Youth Network vezetője, Buzás-Hábel Géza már júniusban bejelentette, hogy nem tartanak a rájuk kiróható pénzbírságtól és más, őket fenyegető retorzióktól, ezért mindenképp megtartják idén is a pride-ot a baranyai megyeszékhelyen, ami egyébként az egyetlen ilyen rendezvény vidéken.

Miután Budapesten 2-300 ezren vettek részt a betiltott felvonuláson , sokan arra számítottak, hogy Pécsett is sokkal többen lesznek majd, mint az előző években. Negyed kettőkor már több mint ezren beszélgettek a téren. Többeket megkérdeztünk arról, hogy mire számítanak, vajon a rendőrség feloszlatja-e a tiltott rendezvényt, s a válaszadók általában úgy vélték, hogy legalább lesz 3-4 ezer ember, s ekkora tömeg ellen aligha lépnek majd fel az egyenruhások. A megszólalók mindegyike azt hangsúlyozta, hogy nemcsak az LMBTQ-közösség jogai mellett kívánnak demonstrálni, hanem a kormány ellen, ami szerintük antidemokratikusan irányítja az országot, és folyamatosan gyűlöletkampányt folytat mindenkivel szemben, aki kormánykritikus véleményt vall.

Negyed kettő után megjelentek a téren a Mi Hazánk Mozgalom ellentüntetést szervező tagjai és szimpatizánsai is. A harmincfős ellentüntetés vezetője, Varga Tamás a mozgalom területi vezetője, és arra kérte a gyülekezőket figyelő rendőröket, hogy a törvény nevében oszlassák fel a rendezvényt, ám ők nem fogadták meg ezt a tanácsot.

Voltak, akik azért gondolták, hogy a rendőrök nem lépnek fel a részvevőkkel szemben, mert öt külföldi EP-képviselő is eljött Pécsre, hogy felvonuljon. Ők már fél egykor sajtótájékoztatót tartottak, s szavaikból az derült ki, hogy teljes mértékben támogatják a tüntetők harcát a homofób az Orbán-kormány ellen. A Pécsre ellátogató Nicolae Ștefănuță, az Európa Parlament magyarul is beszélő román alelnöke így fogalmazott: – Minden véget ér egyszer, véget ért Rákosi rémuralma, véget árt a Kádár-rendszer, és ez a rendszer is véget fog érni hamarosan.

Fél 3 előtt öt perccel aztán elindult a menet. Megszámoltuk, 2400-an vonulnak a tömegben, a történéseket élőben közvetítjük.