Rendőrök szorították ki az ellentüntetőket, akik a Pécs Pride útját akarták állni

2025-10-04 15:24:00 CEST

A Hatvannégy Vármegye tucatnyi tiltakozói molinóval akadályozták volna meg a vonulást.

Legalább ötven rendőr akadályozta meg az ellentüntetőket abban, hogy a Pride résztvevőinek menetével vegyüljenek, konfliktust gerjesszenek, illetve útját állják a felvonulóknak egy fekete LMBTQ-ellenes molinóval. A szélsőjobboldali szervezet egy-két méltatlankodó, a mozgás szabadságának korlátozást kifogásoló beszóláson kívül végül tudomásul vette a rendőri intézkedést.

A menetről tudósító Partizán munkatársának Buzás-Hábel Géza, a rendezvény bejelentője korrektnek nevezte a rendőrség közbelépését, de nem tartja gondnak, hogy vannak ellentüntetők, ha elkerülik az ütközéseket. Buzás-Hábel szerint akár ugyan a hatályos jogszabályok szerint szabadságvesztés is kiszabható lenne rá, de reméli, hogy ilyenre nem kerül sor. –Az elmúlt években az LMBTQ-közösséget súlyosan sértő törvényeket hozott a Fidesz, ami a vidéki embereket többszörösen is sújtja, sokkal nehezebb vállalni magukat, és a munkavállalás is nehézségekbe ütközik.