Andrej Babiš visszatér, Orbán Viktor szövetségesének a pártja hatalmas fölénnyel nyert a csehországi parlamenti választáson

2025-10-04 18:51:00 CEST

Az ANO a prágai kivételével mindegyik régióban nyert, a milliárdos üzletember újra kormányfő lehet.

Csaknem teljes feldolgozottság, a választókerületek 98,83 százalékából befutó voksok tanúsága szerint a milliárdos üzletember és exkormányfő, Andrej Babiš pártjaként a jobboldali populista ANO nyerte a Csehországban pénteken és szombaton tartott parlamenti választást. Az ANO hatalmas fölénnyel, a szavazatok 34,84 százalékával végzett az élen, a fővároson, Prágán kívül mindegyik régióban nyert, messze maga mögé utasítva a jelenlegi miniszterelnök, Petr Fiala mögötti pártokat tömörítő szövetséget, a Spolut, amelyik megállt 23,14 százalékon. Harmadik helyre az önállóan induló liberális STAN futott be a voksok 11,14 százalékával, rajtuk kívül az ötszázalékos parlamenti bejutási küszöböt a Kalózok (8,8%), a markánsan euroszkeptikus SPD (7,84%) és az antiliberális, deklaráltan fejlődésellenes MOTO (6,8%( lépte át – derül ki a CNN Prima News hírtelevízió honlapján is szereplő adatokból. A részvételi arány 68,85 százalék volt.

A fenti arányok alapján alapján az ANO-nak 81, a Spolu pártjainak (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) összesen 52, a STAN-nak 22, a Kalózoknak 17, az SPD-nek 15, a MOTO-nak 13 képviselője lehet a prágai törvényhozás 200 fős alsóházában. Többséghez 101 képviselő kell, ami pedig a koalíciós lehetőségeket illeti, az ANO részéről Karel Havlíček alelnök egyelőre kizárta, hogy a Spolu pártjaival és STAN-nal vagy a Kalózokkal akarjon szövetségre lépni. – A MOTO áll közel áll hozzánk, több programpontunk is megegyezik – hívta fel a figyelmet a politikus. Karel Havlíček arra nem válaszolt, hogy az ANO hajlandó-e tárgyalni az SPD-vel is, sietve emlékeztetett azonban – írja élő hírfolyamában a Radio Prague International –, hogy Csehország a pártja vezetésével is elkötelezett tagja marad az Európai Uniónak, illetve a NATO-nak.

Ettől függetlenül a közkeletű félelmek szerint az ANO győzelme azt is jelenti, hogy Csehország Nyugat helyett Kelet felé fordul, nem mellesleg pedig azt, hogy az évek óta halódó együttműködés, a V4 országai közül már kettőben Orbán Viktor szövetségesei vannak hatalmon. Az egyedüli kivétel az Orbán-kormánnyal szemben rendkívül kritikus Donald Tusk Lengyelországa, más kérdés, hogy a lengyel GDP )914,7 milliárd dollár) tavaly is nagyobb volt, mint Csehországé (345 milliárd dollár), Magyarországé (222,9 milliárd dollár) és Szlovákiáé (141,8 milliárd dollár) együttvéve. Ami biztos – és ezt Karel Havlíček is megerősítette –, hogy a milliárdos üzletember, Andrej Babiš a 2017 és 2021 közötti regnálása után újra Csehország miniszterelnöke lehet. Orbán Viktor már gratulált is neki.