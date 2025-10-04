helyreállítás;Markusovszky kórház;Szombathely;vízhiány;csőtörés;lemondás követelése;Magyar Péter;Takács Péter;

2025-10-04 19:54:00 CEST

Négy nap után ismét van víz a szombathelyi kórház összes épületében

Az egészségügyi intézmény szerint keddtől egy csőtörés miatt kellett korlátozni a vízhasználatot, de valamiért fontosnak tartották, hogy ezerből „csak” kilencven betegnek kellett nélkülöznie.