Négy nap után ismét van víz a szombathelyi kórház összes épületében

Feloldották a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 11-es Huszár úti telephelyén elrendelt vízkorlátozást szombat délután, így ismét van víz a szombathelyi intézmény összes épületében – írja a 444, hozzáfűzve, hogy a kedden zacskózták le a mosdókat az érintett épületben csőtörés miatt, a betegek pedig palackozott vizet kaptak. A lap a kórház honlapján olvasható közleményben vette észre a fejleményeket. Ugyanott korábban hétfőre tették a vízkorlátozás feloldását.
A kórház vezetése az egy napon belüli közleményeiben kiemelte, hogy a betegek biztonsága érdekében kellett elrendelni a vízkorlátozást, de csak egy épületben, ahol azonban a csőtörés javítását követően negatív mintavételi eredmények születtek. – A vízszolgáltatás ideiglenes hiánya a kórház 8 telephelyéből 1 telephelyet érintett, a több, mint 1000 betegből 90-et – jegyezték meg, mintha az intézményben kezelt emberek csaknem egy tizedének nélkülözése nem jelente olyan nagy problémát.
Szombat délelőtt egyébként még Magyar Péter posztolt a történtekről, hozzátéve, hogy eközben Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebookon gyűlölködik és uszít, valamint a háziorvosokat gyalázza. „Takács Péter nyáron magára hagyta a székesfehérvári és a szentesi kórházat. Most ugyanezt teszi a szombathelyivel is. Mennie kell! Nincs több megértés és türelem” – tette hozzá a Tisza Párt elnöke.Takács Péter közölte, „mindenki nyugodjon le”, újra iható a víz a székesfehérvári kórházbanDemokratikus Koalíció: Visszavonták a szentesi kórház valamennyi műtőjének a működési engedélyét