Kocsis Máté bizonyítékokat követel Juhász Pétertől, aki szerint a fideszes politikusnak elég lenne követnie Magyarország híreit

tüntetés;bizonyítékok;követelés;Kocsis Máté;Juhász Péter;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;Zsolti bácsi;

2025-10-04 19:09:00 CEST

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy poroltóval a kezében adott ultimátumot a politikusból lett influenszernek.

„Juhász Péterék holnap megtartják az álhírgyártók és uszítók országos találkozóját” – jelentette ki szombati Facebook-posztjában Kocsis Máté a Puzsér Róbert által vasárnap délutánra Elég a megfélemlítésből! címmel szervezett demonstrációról. A fideszes frakcióvezető azonban egy követeléssel is elállt, mert szerinte Juhász Péternek és az általa nemrég nyilvánosságra hozott hangfelvételen először Zsolt bácsit említő Látó Jánosnak is válaszolniuk kell, ahogy írta, ország-világ előtt, hogy „ha valóban volt bizonyítékuk, és volt informátoruk egy pedofil bűncselekményről, akkor miért nem tettek feljelentést.

„Elég a süketelésből és a vádaskodásból; elég a gyűlöletkeltő tüntetésekből, elég az uszításból” – fakadt ki Kocsis Máté, aki a Szőlő utcai pedofilügyben az ügyészség által tanúként kihallgatott Juhász Péter telefonjának lefoglalását, a nála tartott házkutatást már az kormánypártokra nézve egyre kínosabb történet megtorlása részének nevezte.

Ettől függetlenül azzal állt elő, hogy Juhász Péterék legkésőbb vasárnap 14 óráig hozzák nyilvánosságra az összes bizonyítékot, mert ha nem teszik, szerinte azzal maguk válnak pedofilmentegetővé.

Juhász Péter erre ugyancsak egy Facebook-posztban válaszolt: „A pedofilvédők sakktáblájának sötét parasztja tényleg nem hallott arról, hogy tegnap tettem 5 és fél órán keresztül vallomást az ügyészségen, átadva minden bizonyítékot? (...) Ha ennyire nem követi és/vagy nem érti a közéletet, minek politizál? Próbálok egyszerűen fogalmazni: kapd be!”