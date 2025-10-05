Tóth Jakab a színpadon

tüntetés;

2025-10-05 17:31:00 CEST

Színpadra lép Tóth Jakab, a Partizán volt riportere, aki emlékeztetett, a demonstrációt eleinte megbékélésmenetként hirdették, majd hozzáteszi, ők megpróbálták. Azokkal viszont nem lehet megbékélni, akik hadat üzentek a saját hazájuknak. A megbékélés lényege az lett volna, hogy a hatalom szavazóival meg kell próbálni elásni a csatabárdot, a céljuk pedig továbbra is ez - jelezte Tóth Jakab.

Emlékeztetett továbbá, hogy a tüntetést a Juhász Péter elleni eljárás miatt tartják, és miközben az Orbán-kormány azt állítja, hogy csak a végrehajtó hatalom, a z Együtt volt elnökét simán beidézik egy olyan ügyben, amelyhez semmi köze.