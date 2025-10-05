Magyar Péter: Kevesebb mint öt nap alatt 200 ezren szavaztak a Nemzet Hangján

Magyar Péter;Tisza Párt;nemzet hangja;Tisza Világ;

2025-10-05 17:05:00 CEST

A TISZA Világ applikációt pedig több mint 250 ezren töltötték le az ellenzéki vezető szerint.

Kevesebb, mint öt nap alatt már a 200 ezret is meghaladta a Nemzet Hangján szavazó honfitársaink száma és már 250 ezer felett jár a TISZA Világ applikáció letöltőinek száma - írta Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke követőit a TISZA Világ applikáció letöltésére buzdította, továbbá, hogy vegyenek részt a szavazáson. „Ha még nem szavaztál a TISZA adócsökkentési és nyugdíjemelési programjáról, vagy a milliárdosok vagyonadójáról, a családok támogatásának növeléséről és a gyermekvédelemben történt szörnyűségek nyilvános kivizsgálásáról, akkor október 23-ig megteheted!” - közölte Magyar Péter.

Mint ismert, az adócsökkentési elképzelések intenzív hirdetése összefüggésben áll azzal, hogy a Fidesz egy erősen vélelmes Index-cikkre és Tarr Zoltán kiragadott mondataira hivatkozva egészpályás letámadást indított a Tisza Párt ellen, azzal a váddal, hogy az ellenzéki formáció kormányra kerülve adót emelne.