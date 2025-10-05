Magyar Péter: Kevesebb mint öt nap alatt 200 ezren szavaztak a Nemzet Hangján

Kevesebb, mint öt nap alatt már a 200 ezret is meghaladta a Nemzet Hangján szavazó honfitársaink száma és már 250 ezer felett jár a TISZA Világ applikáció letöltőinek száma - írta Magyar Péter a Facebookon.
A Tisza Párt elnöke követőit a TISZA Világ applikáció letöltésére buzdította, továbbá, hogy vegyenek részt a szavazáson. „Ha még nem szavaztál a TISZA adócsökkentési és nyugdíjemelési programjáról, vagy a milliárdosok vagyonadójáról, a családok támogatásának növeléséről és a gyermekvédelemben történt szörnyűségek nyilvános kivizsgálásáról, akkor október 23-ig megteheted!” - közölte Magyar Péter.Magyar Péter bemutatta a Tisza egészségügyi programját, és meg is nevezte a párt szakminiszter-jelöltjét
Mint ismert, az adócsökkentési elképzelések intenzív hirdetése összefüggésben áll azzal, hogy a Fidesz egy erősen vélelmes Index-cikkre és Tarr Zoltán kiragadott mondataira hivatkozva egészpályás letámadást indított a Tisza Párt ellen, azzal a váddal, hogy az ellenzéki formáció kormányra kerülve adót emelne.