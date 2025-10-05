"A társadalomról az árul el legtöbbet, ahogy az elesettjeivel bánik"

tüntetés;

2025-10-05 18:05:00 CEST

Dugja fel magának a hatalmi bunkósbotját a kormány - üzente meg Füzi Viktor youtuber. Hogy hova, azt nem határozta meg.

A társadalomról az árul el a legtöbbet, ahogy az elesetteivel bánik - hangsúlyozta, majd felhívta a figyelmet a gyermekvédelem problémáira, hozzátéve, hogy egy gyermekmegrontási ügy kivizsgálására 10 év is kevés, Juhász Péter lerohanására egy nap is elég.

Semjén Zsolt szerinte saját maga vonta magára a gyanút, hogy érintett lehet a Szőlő utcai ügyben - közölte, de azt is mondta, természetesen az ártatlanság vélelme a miniszterelnök-helyettest is megilleti. Igaz, ezt nagyban segítené, ha fenyegetőzés helyett végre válaszokat kapnánk - tette hozzá.

"Nemzeti focializmus, avagy pártot úgy választunk, ahogy futballklubot" - ismertette a társadalmi problémát. Dezső, az egyszerű választópolgár az 53 négyzetméteres, avasi lakótelepi lakásából úgy gondolja, "mi vagyunk hatalmon" - vázolta a fiktív, de a társadalomban feltehetően jelenlévő szituációt.

Nem a fideszes szavazó az ellenségünk, hanem a megfélemlítés, a hazudozás, az uszítás, a jövő feláldozása, a keleti diktátorokkal parolázás, a közvagyon széthordása és a luxussal való pénzes proli hivalkodás, a moslék cinizmus, valamint az elesettekkel szembeni pszichopátiás közöny - sorolta, hozzátéve, teljesen mindegy, hogy ezt milyen pártzászló alatt teszik, illetve milyen ideológiai mázzal öntik le. "Meg kell tanulnunk jobban akarni a közös jót, mint egymásnak a rosszat, mert vagy együtt boldogulunk, vagy sehogy se" - szögezte le.

Ahová mára süllyedtünk, oda jórészt a polgári, civil öntudat hiánya sodort - vélekedett. Nem kényelmesedhetünk bele abba, hogy Magyar Péter csinálja ahogy tudja, mert a politika nem egy szakma, hanem az életünket meghatározó kérdések fóruma. Ha mi nem szólunk hozzá, ha nem diktálunk normákat a politikának, akkor a politikusok elszabadulnak. Nem lehetünk kritikátlanul tiszások, ahogy nem lehetünk kritikátlanul fideszesek, vagy MSZP-sek sem. "Nem csak az ujjszopásról, a politikus-szopásról is le kell szokni" - hangsúlyozta.