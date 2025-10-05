A szegénység nem bűn, a gyermekbántalmazás az

tüntetés;

2025-10-05 17:57:00 CEST

Rácz Béla roma aktivista lépett színpadra, aki azt mondta, azért jöttek ma ki a tüntetők a Kossuth térre, hogy kiálljanak egymásért, a szabadságért, Juhász Péterért. Juhász Péter nem bűnöző - jelentette ki, hozzátéve, a volt politikus nincs egyedül.

Szólt azokról a gyerekekről, akik állami gondozásban nőnek fel, szeretet nélkül, remény nélkül, jövő nélkül. A gyermekvédelemnek nevezett intézmény elveszi szüleiktől a gyerekeket, hogy olyan állami intézményekbe kerüljenek, ahol megnyomorodnak - közölte. – Mi romák is magyarok vagyunk, szeretjük a hazánkat – mondta, hangsúlyozva azt is, hogy a szegénység nem bűn.

Ellenben egyetlen gyermek bántalmazása is elfogadhatatlan bűn - szögezte le.