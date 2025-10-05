Czutor Zoltán: Sokan inkább becsicskulnak, mert akkor érzik magukat biztonságban

tüntetés;

2025-10-05 18:07:00 CEST

Értéksemleges csinovnyikok kerülnek a fontos pozíciókba, mert aki valamilyen, attól a hatalom fél - állapította meg beszédében Czutor Zoltán zenész, hozzátéve, sokan inkább becsicskulnak, mert akkor érzik magukat biztonságban.

Czutor felszólalt a trágár beszéd ellen, hozzátéve, sokszor ő maga is beállt a mainstreambe és káromkodott, személyeskedve fejezte ki ellenvéleményét másokkal szemben. Mára ebből elege lett - jelentette ki, hozzátéve, a személyeskedés, a durvaság csak keserűséget szül.

Rövid beszéde után zenésztársával eljátszottak egy dalt.