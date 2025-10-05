Pankotai Lili a színpadon

tüntetés;

Pankotai Lili felsorolta, hogy hány alkalommal, mely években történt feljelentés Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelemmel gyanúsított volt igazgatójával szemben (2002, 2005, 2009, 2015 és 2016). Ezek után Orbán Viktor azt mondja, azonnal kihajítják a gyermekvédelemből, akiről kiderül, hogy nem ott a helyük, Deák Dániel pedig felhozta érvként, hogy a gyerekek néha hazudnak - idézte fel a diákaktivista.

A kormánypárti slepp most azt mondja, hogy ilyen lejáratásra még nem volt példa - idézte Pankotai Lili a fideszes állítást, majd felidézte a kormányzati propagandasajtó néhány jelentősebb hazugságát, amelyekről a bíróság is megállapította, hogy valótlanságok. Ezt követően Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest bírálta 2005-ben elhangzott szavaiért, amikor azt mondta, az szavazzon, aki azt szeretné, hogy tizenéves fia az első szexuális tapasztalatát egy szakállas bácsitól szerezze meg.