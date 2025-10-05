Hadházy Ákos: Igenis lehet nyomást gyakorolni a hatalomra

tüntetés;

2025-10-05 18:30:00 CEST

Hadházy Ákos egy jó hírt közölt a színpadon, miszerint az átláthatóságinak nevezett ellehetetlenítési törvény jelen állás szerint az őszi parlamenti ülésszakban sem kerül napirendre. Ez szerinte azt igazolja, hogy igenis lehet nyomást gyakorolni a hatalomra.

A kormányzati cél mindemellett továbbra is a megfélemlítés, elsősorban újságírók, civilek és influenszerek megfélemlítése. De meg kell mutatni, hogy vannak még, akik nem félnek. Ez egy frázis, de ettől még igaz - jelentette ki. Meg kell üzenni, hogy meg fogjuk védeni azokat, akik kellemetlenek a hatalomnak, és akik ezért megtorlással néznek szembe - jelezte.

Hadházy Ákos mindemellett figyelmeztetett, hogy emlékezni kell a kudarcokra is. Ha csak szép szavak krétájával felhúzzuk a vörös vonalakat, ahelyett, hogy mozgósítanánk, ez így is lesz - jelezte. Panaszkodás helyett cselekvésre szólított fel, polgári ellenállás helyett polgári engedetlenség kell. Ezzel a mai felszólalók többsége egyetért - állapította meg. Hadházy örömmel konstatálta, hogy ő az egyetlen politikus a felszólalók közt.

"Békéljen meg a Fidesz-KDNP-vel a tambovi farkas, velük egyszerűen nem lehet" - jelentette ki, hozzátéve, az viszont más kérdés, hogy akiket a hatalom megtévesztett, azok még mindig sokan vannak, s ők éppúgy áldozatai a rendszernek, mint mások.