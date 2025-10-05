tüntetés;

2025-10-05 18:41:00 CEST

Egy 82 éves bácsi Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz golyó általi meggyilkolásáról fantáziált - idézte fel egy közelmúltbeli tapasztalatát Láng Balázs, a külföldi civilek a változásért vezetője.

A hatalomtól annyit kért, hogy bírják ki a választásokig és hagyják békén a gyerekeiket. Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy gyermekének fotóját a propagandában mutogatták.

Felidézte, korábban Sulyok Tamást arra kérték, tegyen meg mindent, hogy a külföldi magyaroknak is legyen lehetőségük több helyen leadni a voksát. Erre Sulyok hivatala úgy reagált, hogy "nem az ő dolga megfelelő törvényeket alkotni", csakhogy a törvényeknek az aktivista szerint ezt most is biztosítani kellene. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy a külföldön élő magyarok döntő többsége kormánykritikus, ezzel szemben a magyar lakcímmel nem rendelkező határon túliak levélben is szavazhatnak, esetenként még a halottak is - jelezte.

Nagy kár, hogy ügyük politikai képviselet nélkül maradt Magyarországon - vélekedett, hozzátéve, a civileknek kell harcolni az egyenlő választási feltételekért. "Rohadtul elegünk van abból, hogy ciklusokon átívelően nem tekintenek minket a magyar nemzet részének" - mondta, hozzátéve, pedig a GDP 3 százalékát azóta is ők adják.

A felszólalás után a BUMIKO együttes lépett a színpadra egy dallal.