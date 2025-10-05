Pajor Tamás: Nem a cél szentesíti az eszközt, hanem az eszköz szentségteleníti a célt

tüntetés;

2025-10-05 18:51:00 CEST

Pajor Tamás lépett a színpadra, aki szintén arról beszélt, hogy ma Juhász Péter, holnap bárki más következhet. Ő is hangsúlyozta, hogy a megbékélési szándék nem a hatalomnak szól.

A középpont az ellenségeiért is az életét adó Jézus Krisztus, aki magához szólította a legkisebbeket is. A gyermekek ügye az egyik közös nyugvópontunk. Ők nem tudnak magukra vigyázni, nekünk kell vigyázni rájuk. Közülük is a legvédtelenebbek az intézetisek, ezért az állam súlyos kötelességszegésben van, ha prédául hagyja őket - hangsúlyozta, hozzátéve annak abszurdítását, hogy a kormány mindeközben a kereszténység védelmezőjeként pozícionálja magát.

Nem a cél szentesíti az eszközt, hanem az eszköz szentségteleníti a célt - hangsúlyozta Pajor Tamás, majd kitért a NER kitartottjainak rongyrázására, és arra, hogy mindennek semmi köze a kereszténységhez. A Harcosok Klubja és a DPK-k sem változtathatnak azon, hogy a többség már szembe jön a sztrádán, de a véreb kétségbeesett reakciója a vicsorgás - utalt Kocsis Máté és Orbán Viktor fenyegetőzéseire.

Pajor Tamás szerint George Orwell is hüledezne azon a kibeszélési tilalmon, ami a Fideszben van. De könyörtelen és hívatlan vendég kopogtat az ajtajukon, a valóság - hívta fel a figyelmet.