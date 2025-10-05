Nagy-Bandó András Mészáros Lőrinc strómanságáról, Rogán Antal propagandagyáráról, zebrákról és antilopokról is szavalt

tüntetés;

2025-10-05 18:58:00 CEST

Nagy-Bandó András író és humorista következett, aki egy verssel készült. Amit írt, arról szól, hogy az elmúlt 15 évben mi történt, és azokról szól, akik mernek minket ezek után vegzálni és egrecíroztatni - ismertette.

A versben szóba került egyebek közt a szűntelen lopás, a nyírmártonfalvai lombkoronasétány, a köztévé propagandává silányítása, Szijjártó Péter Szergej Lavrov általi kitüntetése, Mészáros Lőrinc strómansága, a jegybanki botrány, Rogán Antal propagandagyára. "Élvezik, ha Zsolti feláll, s nem térdel" - fért bele egy utalás a miniszterelnök-helyettes felszólalására is. Az Orbán család gazdagodása, Orbán Ráhel és Tiborcz István, valamint Hatvanpuszta is szóba került a zebrákkal, antilopokkal.