„Eljövünk értetek” – Újabb fideszes neveket ígér Az ördög ügyvédje

2025-10-05 18:56:00 CEST

Szerinte a Fidesz hozzáállásának az lett az eredménye, hogy sokan „a saját perverz céljaik vagy meggazdagodásuk” szolgálatába állították a gyermekvédelmi rendszert.

„Kikkel folytatódik a fideszes névsor?” – szerepel a kérdés abban a Facebook-posztban, amely Az ördög ügyvédje Facebook-oldalán jelent meg vasárnap este. A volt győri polgármester, Borkai Zsolt szexorgiájának leleplezésével hírhedtté vált fantom négy év után szombaton jelentkezett újra, a Budapesti Javítóintézet körül gyűrűző pedofilbotrányba dobta be magát a „Neveket akartok hallani!”. Most azzal kezdi a posztját, amiről a Népszava már hónapok óta ír, vagyis hogy Magyarországon a gyermekvédelmi rendszer szétesett, már csak a benne dolgozó pár ezer becsületes ember elhivatottsága működteti.

Szerinte a Fidesz hozzáállásának az lett az eredménye, hogy sokan „a saját perverz céljaik vagy meggazdagodásuk” szolgálatába állították a gyermekvédelmi rendszert. „Kikkel folytatódik a fideszes névsor? Ki fog derülni, mert most leomlanak a falak. Zsolt bácsi és a többiek rettegjetek, mert eljövünk értetek!” – ígéri és fenyeget Az ördög ügyvédje, mondván, Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Novák Katalin egykori köztársasági elnök is abba bukott bele, hogy azokat árulták el, akik csak rájuk számíthattak.

A Budapesti Javítóintézet – a Szőlő utcai javítóintézet – körül gyűrűző pedofilbotrányban fideszes politikusokra vetülő gyanú egyelőre szóbeszéden alapul, a „kikkel folytatódik...” kérdés azonban azt sejteti, hogy Az ördög ügyvédjének van valamilyen bizonyítéka fideszes politikusok érintettségére vagy egyszerűen csak készpénznek veszi a pletykát.

Mint ismert, a Budapesti Javítóintézet egykori igazgatóját, a láthatóan kiváló kormányzati kapcsolatokkal rendelkező Juhász Péter Pált 2025 májusában tartóztatták le a többi között emberkereskedelem gyanúja miatt. Szeptember elején aztán Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) volt igazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban azt mondta, hogy a szakmán belül két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik védhették a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatásban lévő vezetőjét, az egyiknek állítólag fiúkat, a másiknak pedig lányokat vittek szexuális szolgáltatások nyújtására. (Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat – mondta arról Kuslits Gábor, hogy kik támogathatták és védhették Juhász Péter Pált.) Ez nőtte ki magát a bizonyíték nélküli szóbeszéd szintjén a gyanúvá, hogy az Orbán-kormány minisztereiről van szó.