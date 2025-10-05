A megosztottság nem áll jól nekünk

tüntetés;

2025-10-05 19:25:00 CEST

A Dave világa nevű YouTube-csatorna arcának videóüzenete után Szabó Márton (Csoki) lépett a színpadra, aki korábban a Jólvanezígy csatorna youtubere volt, de elhagyta azt, miután belépett a Magyar Kétfarkú Kutya Pártba.

Szerinte a Juhász Péter elleni eljárással példát próbál statuálni a hatalom. Azt mondta, ő hisz az egyén szabadságában és a nemzet erejében is. Hisz abban, hogy a magyar gondolkodásmódra szükség van, szerinte pedig a magyarság mindeddig azért tudott fennmaradni, mert sokszínű. Szerinte nem is olyan rég a befogadás, a vendégszeretet volna jellemző ránk, most pedig a széthúzás. A megosztottság azonban nem áll jól nekünk - vélekedett. Ne felejtsük el, hogy vannak közös céljaink - tette hozzá.

Nem megengedhető, hogy a hatalom bárkit kipécézhessen a véleménye miatt. Olyan országban akarunk élni, ahol nem hal meg kórházi fertőzésben az, aki oda kerül. Ahol az embereket gondolkodni tanítják, az intézetis gyerekeket pedig nem hagyják magukra - sorolta, majd úgy folytatta, ezek közös pontok, de vannak, akik a megosztottságban érdekeltek. "Mi mind ugyanazt akarjuk, különböző eszmék vezetnek ugyanazokra a célokra" - vélte.

A hatalmon lévők Csoki szerint elfelejtik, hogy ők is csak egyek közülünk, ráadásul mi fizetjük őket.