A Tanítanék a színpadon

tüntetés;

2025-10-05 19:30:00 CEST

A Tanítanék Mozgalom részéről Törley Katalin és Pilz Olivér lépett a színpadra. Minden olyan támadás, amely a visszaélésekre figyelmet felhívókat fenyegeti, jelzés - mondta a Kölcsey Ferenc Gimnázium elbocsátott oktatója.

A polgári engedetlen kölcseys tanárok a Kúria szerint politikai véleményt mondtak. Miért nem mondták ki nyíltan, hogy szembehelyezkedtek a hatalommal? Természetes, hogy az oktatásról alkotott vélemény politika - közölte Pilz Olivér. Törley szerint az oktatás szereplői többször megmutatták, mi a szolidaritás, ezért tudták több mint egy éven keresztül tematizálni a közvéleményt.

Pilz Olivér hangsúlyozta, az aradi 13-ak Julius Haynau szerint bűnözők voltak, mi azonban őket ünnepeljük holnap. A hatalom velejéig hazug, megtéveszti a polgárokat, épp annak az ellentétét teszi, mint amit mondanak - mondta Törley Katalin.

A kormány bűneit sorolva esetenként Arany János A walesi bárdok című művét idézték.