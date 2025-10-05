Bogos Csaba: Életem több mint felét az Orbán-rendszerben éltem le

tüntetés;

2025-10-05 19:50:00 CEST

Bogos Csaba pécsi youtuber lépett a színpadra. Elmondta, 24 éves, élete több mint felét az Orbán-rendszerben élte le. Nincs mögötte senki, egyedül dolgozik a kamerájával.

A Juhász Péter elleni eljárás kapcsán a kommunizmus jutott eszébe, a kádári kúltúrpolitika működése, amely a "Támogatott, Tűrt, Tiltott" kategóriákat határozta meg. Az Orbán-rendszer a három T-t három F-re módosította, "Fizetett, Fenyegetett, Felszámolt" kategóriákra.

A youtuber Bohár Dániel és Apáti Bence propagandistákat emlegette, és azt, hogy ők vajon mit szólnának ahhoz, ha róluk gyártanának AI-videókat, mondjuk arról, hogy egy orosz medvével közösülnek.

Az ország egy jelentős része Stockholm-szindrómában él, a bilincsük kényelmét védik - vélekedett Bogos Csaba, aki szerint nem az a kérdés, hogy ki jobb, vagy ki baloldali, hanem az, hogy ki mer még kérdéseket feltenni. A hazaszeretet nem a hatalom kiszolgálását, hanem az ország iránt érzett felelősséget jelenti - hívta fel a figyelmet. A youtuber szerint amíg van ebben az országban egyelten ember is, aki kiáll az igazáért, addig nincs minden veszve.