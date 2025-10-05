Radics Peti: Rohad az egész

tüntetés;

2025-10-05 19:52:00 CEST

Radics Peti youtuber következett, aki elmondta, a megbékélés menetre szeretetteljes, kultúrált, káromkodástól mentes beszéddel készült, aztán máshogy alakultak a dolgok. Egy normális kormány egy olyan súlyos vád esetén, mint ami Semjén Zsoltot érte, belső vizsgálatot indítana, a jelenlegi kormány ehelyett bosszút esküdött - mondta.

"Rohad az egész" - állapította meg a kormányról Radics Peti. A kabinet ehelyett mindig másban keresi a hibát, az áldozatok pedig járulékos veszteségek. Az elkövetőknek kitüntetés, anyagi támogatás és kegyelem jár, ha pedig kritizálod a kormányt, mindig a hátad mögé kell nézned, esetleg kimegy hozzád a NAV egy Süsü, a sárkány paródia miatt - idézte fel saját esetét.

"Engedtessék meg, hogy kritizáljuk azokat az embereket, akiket mi fizetünk az adónkból" - jelentette ki, hozzátéve, ha valaki leváltja ezt a kormányt, akkor neki ugyanúgy fel kell majd tenni a kérdéseket. "Nekünk nem a kormányra kell vigyázni, hanem egymásra és a gyermekeinkre" - zárta szavait.