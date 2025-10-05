tüntetés;

2025-10-05 20:18:00 CEST

Juhász Péter köszönetet mondott az egybegyűlteknek. Elmondta, a tüntetőkhöz hasonlóan ő sem fél. Felidézte, Látó János egy történetet mondott el, amiben konkrétan nem nevezett meg senkit, de rámutatott vele a gyermekvédelmi rendszer súlyos állapotára.

A mesterséges intelligencia nem pótolja a természetes intelligenciát - hangsúlyozta az Orbán-kormány AI-os lejárató videóival kapcsolatban. Hozzátette, ezt a rendszert nem a rendszer csahos kutyái, hanem Orbán Viktor építette fel. Azt javasolta a miniszterelnöknek, hogy a saját gyerekkori traumáit ne azokon verje le, akik jelenleg szenvedik el a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait. Itt Orbán azon, korábbi nyilatkozatára utalt, amikor, még fiatalon elmesélte, hogy az apja, Orbán Győző miképp bántalmazta őt.

Be kell temetni azokat az árkokat, amiket a pedofil bűnözők, és azok segítői ástak - hangsúlyozta. Nem szabad hagyni, hogy a gyermekeinket kiszolgáltassák nekik - jelentette ki, hozzátéve, az a védelem, amit ma ő kap a nyilvánosságtól, az nekik jár.

Juhász Péter azt állította, hogy a Zsolti bácsis felvételen ő nem is gondolt direktben Semjén Zsoltra, a miniszterelnök-helyettes azonban magára vette az elmondottakat. De hozzátette, nem gondolta, hogy ezt egy vadásznak el kell magyaráznia, de "a nyúl akkor ugrik ki a bokorból, ha ott van".

Elmondása szerint naponta kap üzeneteket áldozatokról, azzal kapcsolatban, hogy sokat tudnak és súlyosakat tudnak. Mint mondta, egyikük részletesen beszámolt neki arról, hogy 13 évesen ott volt a Szőlő utcában és szexuális szolgáltatást kellett nyújtania Juhász Péter Pálnak. Ezt követően szolidaritásképpen bekapcsoltatta a tüntetőkkel telefonjaik zseblámpáját, akik ezt meg is tették. Egyúttal megkérte őket, hogy akinek van bizonyítéka a javítóintézetben történtekről, az álljon elő vele, mert bár rengeteg pletykát kap, de ezek bizonyíték híján csak pletykák.