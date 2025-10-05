Országrablási adó helyett az oligarchavagyonokat zárolják, majd jogszerű eljárás után elkobozzák – Ez volt a Demokratikus Koalíció kongresszusa

Molnár Csaba;kongresszus;egyéni jelöltek;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;választás 2026;

2025-10-05 20:09:00 CEST

Az ellenzéki párt alelnöke Magyarország nevében kért bocsánatot a bántalmazott gyermekektől.

Vasárnap a Kongresszusi Központban tartotta meg a Demokratikus Koalíció a 16. kongresszusát. A rendezvényt az Európai Unió himnuszának elhangzása után Kálmán Olga nyitotta meg, utána pedig Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője lépett a színpadra.

Beszélt arról, hogy a „Zsolti bácsi”-ügy túlmutat önmagán. – Fontos, hogy megtudjuk, ki az a Zsolti bácsi, de ennél sokkal többről van szó: Zsolti bácsi jelképe lett az elmúlt másfél évtized hatalmi visszaéléseinek, mocskos bűneinek, a problémák szőnyeg alá söprésének. A DK politikája világos ezzel kapcsolatban: védelem a gyermekeknek, börtön a bűnösöknek, közröhej a fenyegetőzőknek – mondta.

Ezután az ezek közül legfontosabbakhoz, a gyermekekhez fordult, és

az ország nevében kért tőlük bocsánatot, mert – mint mondta – ez közös bűn. Magyarország közös szégyene, hogy nem tudott megvédeni benneteket. Talán részvétlenségnek érezhetitek, hogy most is a hatalommal foglalkozunk – de a ti borzalmaitoknak is akkor lesz vége, ha ez a rendszer megbukik.

-- mondta az alelnök, aki üzent a hatalomnak is: egy normális országban nem egy pártnak kellett volna nyomravezetői díjat kitűznie, hanem a rendőrségnek. De azt a pár hónapot, ami még hátravan most már féllábon is kibírjuk, viszont addig is azt követeli tőletek az ország, de azt nagyon: hagyjátok békén a gyerekeinket! – zárta beszédét Molnár Csaba.

Dobrev Klára pártelnök következett, aki bevezetőül elismételte a Demokratikus Koalíció jelenleg legaktuálisabb hitvallását: soha többé senki kezébe teljhatalmat. Orbán is azért tette ezt az országgal, mert megtehette, és azért tehette meg, mert a jogállam lebontásával teljhatalmat épített ki.

Ennek a teljhatalomnak a két fő pillére pedig az alaptörvény és a választási rendszer – ezért a DK azt képviseli, hogy az alaptörvény helyett új, népszavzással elfogadott alkotmányra van szükség, valamint arányos, kétfordulós választási rendszerre.

Ilyen választási rendszerrel a Fidesz már 2014-ben megbukott volna – emlékeztetett rá a pártelnök, és hozzátette: mind a nevében, mind a működésében vissza kell állítani a Magyar Köztársaságot. A párt egyéni képviselőjelöltjeinek bemutatása előtt Dobrev Klára elmondta, hogy normális országban a választók programok és jelöltek között választanak – és ő hisz abban, hogy Magyarország attól, hogy most ilyen vezetői vannak még normális ország maradt.

A DK jelöltjeiről kijelentette: ők nem négyhónapos kampányra, hanem négyéves szolgálatra jelentkeztek, és már alig várták, hogy bemutassák őket a nyilvánosságban. Dobrev Klára szerint a DK jelöltjei nem rejtőzködnek, hanem nyíltan és hitelesen állnak ki a választók elé, mert „csak az győzhet, aki arcot ad a szavainak”. A párt egyéni jelöltjei kötődnek a választókörzetükhöz, ismerik a helyi embereket, velük együtt élik meg a problémákat, a helyi közösség ismert és elismert tagjai.

A mi jelöltjeink nem statiszták egy kampányfotón, hanem igazi vezetők a saját közösségükben

– fogalmazott a pártelnök.

Ezután Dobrev Klára röviden összefoglalta a DK programjának egy-egy fontos pontját (jelezve, hogy a részletes, 150 pontból álló program a párt honlapján elérhető), és mindig azokat a képviselőket mutatták be, akik az adott téma szakértői, illetve tevékenységükben az adott terület képviselete kiemelt helyet kap.

Ilyen témák voltak a többi között az egészségügy – ahol Dobrev Klára megígérte, addig is, amíg az állami egészségügyet nem állítják helyre, ott, ahol a várólista hossza indokolja, a társadalombiztosítás terhére igénybe lehet majd venni a magánegészségügyet.

Kiemelt pontja a programnak a nyugdíjreform, itt a 250 ezer forint alatti nyugdíjak azonnali jelentős emelését, és a nyugdíjak értékállóságának megőrzését ígérte a pártelnök: nemcsak az infláció hanem a bérek növekedését is figyelembe veszik a nyugdíjemelésnél (vegyes indexálás); beszélt továbbá a rugalmas nyugdíjkorhatár bevezetésről is.

A DK kiáll amellett, hogy ne szavazhassanak azok, akik nem viselik a döntésük következményeit.

A határon túliak szavazati joga nem a nemzet egyesítése, hanem éppen a megosztása – mondta Dobrev, és hozzátette: viszont a külföldön dolgozók szavazhassanak levélben.

Szintén fontos pontja a DK programjának a szociális szféra, amelyen belül egyéb intézkedések mellet ötven százalékkal megemelnék a gyermekvédelmi rendszerre fordítható költségvetési tételt; az örökbefogadásnál pedig csak a gyermek érdeke számít – a család az család: hatályon kívül helyeznék a homofób törvényeket.

Ugyancsak fontos ügy a nők helyzete: különösen egy olyan országban, ahol a kormányban pont annyi nő van, mint a táliboknál

– jegyezte meg a pártelnök. Ezért ratifikálni fogják az Isztambuli Egyezményt, a jobboldal abortusztörvénye helyett azt segítenék törvényekkel, hogy a nők maguk dönthessenek a saját sorsukról a gyermekvállalást illetően; ugyanakkor a közös döntésekben egyenrangú partnerként vehessenek részt akár helyi, akár országos szinten.

Végül érintette a pártelnök az adórendszert, illetve az oligarchavagyonok témakörét is. Mint mondta, a baloldal egyértelmű álláspontja, hogy be kell vezetni az európai minimálbért, ami a többi bérre is húzóerőként hat, nem azokat a vállalkozásokat kell támogatni, amelyek a nagyobb profit érdekében a még olcsóbb és még kiszolgáltatottabb ázsiai vendégmunkásokat alkalmazzák, hanem azokat, amelyek tisztességesen megfizetik a dolgozóikat – egyszersmind erős szakszervezetekre is szükség van. A minimálbérnek a nevében is benne van, hogy annál nem lehet levesebb a bér, tehát azt adómentessé tennék – 2,5 millió forint feletti jövedelem esetén viszont magasabb adókulcsot vezetnének be.

Az oligarchavagyonokat pedig nem megadóztatni kell, hiszen nem lehet „országrablási vagy sikkasztási” adót bevezetni.

Az oligarchavagyonokat zárolni kell – majd a független igazságszolgáltatás útján jogállamisági keretek között elkobozni.

A politikus kiemelte, hogy a Demokratikus Koalíció csapata tanárokból, orvosokból, polgármesterekből, munkásokból és fiatalokból áll, akiket a baloldali értékek melletti következetes kiállás és a közösség szolgálata köt össze. Hozzátette, a DK jelöltjei azok, „akiknek nem fog megremegni a kezük, amikor az oligarchavagyonok zárolásáról kell majd szavazniuk”, és akik „nem hátrálnak meg a fenyegetések vagy a lejárató kampányok elől”.

A rendezvény befejezéseként a 106 jelölt együtt állt a színpadra, és a kongresszus résztvevőivel közösen elénekelték a Himnuszt.