Tarr Zoltán XIV. Leó pápával találkozott

találkozó;Vatikán;EP-delegáció;Tarr Zoltán;XIV. Leó pápa;

2025-10-05 21:51:00 CEST

Egy EP-delegáció tagjaként volt alkalma beszélgetni a katolikus egyházfővel.

A hét elején egy igazán különleges élményben volt részem, az Európai Parlament delegációja tagjaként találkozhattam XIV. Leó pápával a Vatikánban, és válthattunk néhány szót - számolt be Tarr Zoltán a Facebookon, megosztva egy közös fotót is a katolikus egyházfővel.

A Tisza Párt európai parlamenti képviselője kifejtette: „a Szentatya bölcsessége és nyitottsága mély benyomást tett rám. Beszélgettünk Európa jövőjéről, a közös értékeink megőrzéséről, valamint arról, hogyan lehet a politika eszköz a közösségi jó szolgálatában.”

Mint írta, a találkozó emlékezteti arra, hogy a párbeszéd és a tisztelet minden határon átívelhet, és hogy a képviselőknek nem csupán a gazdasági és politikai együttműködés a feladatuk, hanem közös értékeik védelme és a felelős, emberközpontú döntések előmozdítása is.

„Hálás vagyok ezért a találkozóért, és elkötelezetten folytatom a munkámat, hogy az értékeink mentén, a közösségünk és egész Magyarország javát szolgálva cselekedjünk” - zárta posztját.