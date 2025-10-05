Tarr Zoltán XIV. Leó pápával találkozott

A hét elején egy igazán különleges élményben volt részem, az Európai Parlament delegációja tagjaként találkozhattam XIV. Leó pápával a Vatikánban, és válthattunk néhány szót - számolt be Tarr Zoltán a Facebookon, megosztva egy közös fotót is a katolikus egyházfővel.
A Tisza Párt európai parlamenti képviselője kifejtette: „a Szentatya bölcsessége és nyitottsága mély benyomást tett rám. Beszélgettünk Európa jövőjéről, a közös értékeink megőrzéséről, valamint arról, hogyan lehet a politika eszköz a közösségi jó szolgálatában.”
Mint írta, a találkozó emlékezteti arra, hogy a párbeszéd és a tisztelet minden határon átívelhet, és hogy a képviselőknek nem csupán a gazdasági és politikai együttműködés a feladatuk, hanem közös értékeik védelme és a felelős, emberközpontú döntések előmozdítása is.
„Hálás vagyok ezért a találkozóért, és elkötelezetten folytatom a munkámat, hogy az értékeink mentén, a közösségünk és egész Magyarország javát szolgálva cselekedjünk" - zárta posztját.