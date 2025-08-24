Donald Trumptól Hszi Csin-pingen át XIV. Leó pápáig a világ több vezetője köszöntötte Ukrajnát a függetlensége napja alkalmából, Orbán Viktor nincs köztük

Augusztus 24-én ünnepli a függetlenség napját Ukrajna, amelyet Vlagyimir Putyin elnök parancsára három és fél éve, 2022. február 24-én rohant le az orosz hadsereg és tart azóta is a létét fenyegető ostrom alatt. Ebből az alkalomból a világ számos vezetője köszöntötte a kelet-európai országot.
Udvariassági gesztusról van szó, az üdvözlő üzeneteket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sorra köszöni meg az X-en. Donald Trump amerikai elnök például azt írta: „Az amerikai nép nevében gratulálok önnek és a bátor ukrán népnek, a legmelegebb jókívánságaimat küldve Önöknek, akik ma ünneplik függetlenségük 34. évfordulóját. Ukrajna népe megtörhetetlen szellemmel rendelkezik, és országuk bátorsága sokakat inspirál. Ezen a fontos napon tudtukra adom, hogy az Egyesült Államok tiszteli küzdelmüket, tiszteli a hozott áldozataikat, és hisz független nemzetük jövőjében.” Úgy folytatta, itt az ideje, hogy az értelmetlen gyilkolás véget érjen, ezért Washington támogatja a tárgyalásos megoldást, ami tartós békéhez vezet, továbbá biztosítja Ukrajna szuverenitását és méltóságát.
Küldött köszöntőt Hszi Csin-ping kínai elnök is. Ő kiemelte a diplomáciai kapcsolatok fejlődését az elmúlt 33 évben, és a számos téren való együttműködést. Gratulált, és minden jót kívánt a „barátságos ukrán népnek”. De nem Hszi Csin-ping volt az egyedüli illiberális vezető, aki elküldte üdvözletét: így tett Recep Tayyip Erdogan török elnök is, aki Volodimir Zelenszkijt barátjának nevezte, aki gratulációját követően szintén a két ország együttműködését méltatta, majd boldogságot és jó egészséget kívánt az ukrán elnöknek, és azt, hogy béke, prosperitás és jólét köszöntsön be az ukrán népnek.
írt köszöntöt XIV. Leó pápa is: a katolikus egyházfő üzenetében azt írta, hogy az Ukrajna földjét dúló kegyetlenség miatt megsebzett szívvel küldi üzenetét, s imádkozik a háborútól szenvedő ukrán népért, különös tekintettel azokra, akik megsebesültek, elvesztették hozzátartozóikat és/vagy otthonaikat, és azért, hogy az elhunytak számára Isten adjon örök nyugodalmat. Ukrajna népét Szűz Mária kegyelmébe ajánlotta.
Rajtuk kívül még több ország is gratulált:
Egyesült Királyság
Németország
Franciaország
Spanyolország
Svédország
Svájc
Finnország
Azerbajdzsán
Kanada
Ausztria
Ausztrália
Horvátország
Litvánia
Lettország
Észtország
Moldova
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
António Costa, az Európai Tanács elnöke
Mark Rutte, a NATO főtitkára
