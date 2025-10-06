Kegyetlenül végzett idős szomszédjával az öcsödi kamasz, tíz és fél évet kell börtönben ülnie

gyilkosság;kábítószer;drog;ítélet;Öcsöd;

Az áldozatától szerzett pénzen drogot vett magának.

Nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 10 év 6 hónap fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélt egy most 17 éves fiút a Szolnoki Törvényszék.

A bíróság közleménye szerint a bűncselekmény tavaly augusztus 26-án történt a Békés vármegyei Öcsödön. A vádlott kisöccsét kísérte el későbbi áldozatához, ahol meglátta, hogy az idős férfi ingzsebében készpénz van, amelyet el akart venni.

A 86 éves áldozatot egy fém keverőtállal, gereblyével, téglával, valamint egy seprűnyéllel addig bántalmazta, amíg életét vesztette. Zsákmánya 103 ezer forint volt, amelyből kábítószert vásárolt, majd az anyagot elfogyasztotta.

Az október 2-i ülésen a fiatal a váddal egyezően beismerte a bűncselekmény elkövetését, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Nyilatkozatát a bíróság elfogadta, és ítéletet hozott. A döntés nem jogerős. Az ügyészség három munkanap gondolkodási időt tartott fenn annak eldöntésére, hogy kíván-e fellebbezni a döntés ellen, míg a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.