Öcsödön a temető csak a baj kezdete, sokan visszasírják a régi polgármestert is

Egy sorompó miatt mentünk, kettőt találtunk, de a helyszínen ennél jóval jelentősebb ügyekre bukkantunk. A 2019-ben újoncként választott polgármester már mégse tetszik mindenkinek, lehet, hogy a napokban feloszlik a képviselő-testület. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy Öcsödön milyen jelentős az egy főre eső művészek száma. Helyszíni riportunk egy alföldi faluból.