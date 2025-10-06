Az áldozatától szerzett pénzen drogot vett magának.
A fiatal drogra akart pénzt szerezni.
Őrizetben várja a bíróság döntését letartóztatásáról.
Egy sorompó miatt mentünk, kettőt találtunk, de a helyszínen ennél jóval jelentősebb ügyekre bukkantunk. A 2019-ben újoncként választott polgármester már mégse tetszik mindenkinek, lehet, hogy a napokban feloszlik a képviselő-testület. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy Öcsödön milyen jelentős az egy főre eső művészek száma. Helyszíni riportunk egy alföldi faluból.
Felborult egy sertéseket szállító kamion pótkocsija szerda délelőtt Öcsöd külterületén, a 44-es út érintett szakaszát teljesen lezárták - tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.
Elfogta a rendőrség, majd a Kunszentmártoni Járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezte azt az öcsödi férfit, akit több idős ember kirablásával is gyanúsítanak - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője pénteken.
Vízzel telt árokba hajtott egy tehergépkocsi szerda délután a 44-es főútról levezető mellékúton Öcsödnél, a balesetben a sofőr életét vesztette - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.