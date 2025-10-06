Izrael kitoloncolja Greta Thunberget és a Gázai övezetbe tartó segélyflottilla további 170 letartóztatott aktivistáját

Izrael;Gázai övezet;kitoloncolás;izraeli-palesztin konfliktus;Greta Thunberg;

2025-10-06 16:32:00 CEST

A múlt héten fogták el és vették őrizetbe őket, köztük a svéd klímaaktivistát, amikor feltartóztatták a Global Sumud nemzetközi segélyszállító flottilla hajóit.

Izrael kitoloncolja Greta Thunberg svéd klímaaktivistát és további 170 személyt, akiket a múlt héten fogtak el és vettek őrizetbe, amikor feltartóztatták a Gázai övezetbe tartó Global Sumud nemzetközi segélyszállító flottilla hajóit – írja a BBC.

A több mint 40 hajón körülbelül 470 ember utazott, köztük politikusok és palesztinpárti aktivisták, például a svéd Greta Thunberg klímaaktivista is. Szeptemberben indultak Spanyolországból, akciójukat „béketudatos, erőszakmentes humanitárius missziónak” nevezték, amellyel céljuk a gázai tengeri blokád áttörése volt, „humanitárius segítségnyújtás az ostrom alatt álló, éhínséggel és népirtással sújtott” övezet lakosságnak.

Több ország – köztük Törökország, Spanyolország, Olaszország – hatóságai hajókat vezényeltek a flottilla kíséretére, állampolgáraik védelmére hivatkozva, miközben Izrael többször is felajánlotta a segélyek átvételét és célba juttatását, és figyelmeztette a résztvevőket, hogy forduljanak vissza.

A hétvégén Törökországba toloncoltak ki több külföldi aktivistát, a flotta több, már deportált tagja pedig azt állította, hogy letartóztatásuk során bántalmazták őket, amit az izraeli külügyminisztérium vasárnap hazugságnak minősített, állítják, minden személy jogait tiszteletben tartották.

Greta Thunberget már másodszor deportálta Izrael, miután sikertelenül próbált tengeren eljutni a Gázai övezetbe. Izrael szerint őt és további 170 embert Görögországba és Szlovákiába toloncolják ki, köztük görög, olasz, francia, ír, svéd, lengyel, német, bolgár, litván, osztrák, luxemburgi, finn, dán, szlovák, svájci, norvég, brit, szerb és amerikai állampolgárokat.