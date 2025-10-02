Izrael feltartóztatta a nemzetközi aktivisták Gázába tartó hajóit, Greta Thunberget is őrizetbe vették

Izrael;őrizetbe vétel;Greta Thunberg;

2025-10-02 08:59:00 CEST

Az intézkedések miatt Olaszországban és Törökországban is tüntetők jelentek meg az utcákon.

Őrizetbe vette az izraeli hadsereg Greta Thunberget és a Gázai övezet felé tartó nemzetközi segélyflottilla több utasát, miután sikertelenül szólították fel irányváltoztatásra a hajórajt – derül ki a CNN cikkéből.

A Global Sumud Flottilla a Gázai övezet tengeri blokádját próbálja áttörni. Tizenhat hajót már elfogtak, amit a szervezők a humanitáriusok elleni „illegális támadásnak” neveztek. „Felszólítjuk a kormányokat és a nemzetközi intézményeket, hogy követeljék azonnali biztonságukat és szabadon bocsátásukat” – közölte a szervezet.

Izrael ugyanakkor azt állítja, az aktivisták „nem a segélynyújtásban, hanem a provokációban” érdekeltek. Az izraeli külügyminisztérium arról számolt be, hogy több hajót „biztonságosan megállítottak”, utasaikat pedig egy izraeli kikötőbe szállították. „Greta és barátai biztonságban vannak és egészségesek” – tudatta a tárca.

A Global Sumud Flottilla – mely augusztus 31-én indult útnak Barcelonából – negyvenhét hajóból áll, és a fedélzetén több mint ötszáz aktivista tartózkodik, akik élelmiszert, vizet és gyógyszert szállítanak a gázai civileknek.

Izrael intézkedései hamar nemzetközi visszhangot váltottak ki, Olaszországban és Törökországban is tüntetők jelentek meg az utcákon. Az MTI azt írja, szerda este a római és a nápolyi központi pályaudvart is tiltakozók vették körbe, péntekre pedig általános sztrájkot hirdettek az olasz szakszervezetek. Izrael már korábban jelezte, hogy a feltartóztatja a hajókat, ha megközelítik vagy át akarják törni a gázai partokat övező blokádot.