Rekordot döntött Taylor Swift

rekord;eladás;zene;Taylor Swift;

2025-10-07 10:11:00 CEST

Az sem kizárt, hogy a következő napokban lekörözi Adele 25 című lemezének eladási rekordját.

Taylor Swift legújabb, tizenkettedik, The Life of a Showgirl (Egy showgirl élete) című stúdióalbuma rekordokat döntöget: a lemez 2,7 millió példányban kelt el a megjelenése első napján, október 3-án az Egyesült Államokban, így az énekesnő megdöntötte eddigi összes első heti eladási rekordját, ráadásul a második legnagyobb heti eladási eredményt produkálta a Lumine nevű cég által 1991-ben bevezetett értékesítéskövető rendszer megjelenése óta – írta meg a Billboard nevű amerikai zenemagazin. Ha pedig továbbra is jól fogy az album, akkor az sem kizárt, hogy Swift a következő napokban lekörözi Adele angol énekes-dalszerző 2015-ben megjelent 25 című lemezének eladási rekordját: utóbbi korongból egyetlen hét leforgása alatt közel 3,4 millió példányt értékesítettek, és esélyes, hogy Swift albuma ezt beéri október 10-ig.

A The Life of a Showgirl 2,7 millió eladott példányából ráadásul 1,2 millió bakelit volt, amivel Swift jobb teljesítményt nyújtott a legutóbbi, 2024-es The Tortured Poets Department című lemezénél – ebből 859 000 bakelitet adtak el.

Az új album érkezését augusztus 12-én jelentették be, és Swift hivatalos webáruháza nem sokkal ezután elkezdte felvenni az előrendeléseket. A lemez számos variációban elérhető: tizenkétfajta CD-n, nyolcfajta bakelitlemezen, kétfajta CD box kiadásban, melyhez ruha is jár, valamint magnókazettán is.

Az új lemez megjelenésével párhuzamosan a mozikban három napig vetítették a Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl című filmet, mely csak október 3-án 15,8 millió dollárt termelt, a hétvégén pedig az első helyen végzett az észak-amerikai jegypénztáraknál, megelőzve Dwayne „The Rock” Johnson Zúzógép című drámáját. A Swiftről szóló film kulisszák mögötti felvételeket és egy új videoklipet is bemutat, az utóbbi az új albumhoz kapcsolódik.