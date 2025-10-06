Tüzet nyitott a tárgyalóteremben és lelőtte a bírót egy férfi Albániában

bíróság;lövöldözés;bíró;Albánia;halálos áldozat;Tirana;

2025-10-06 18:43:00 CEST

A fegyveres két másik embert is megsebesített, majd elmenekült a helyszínről, de később letartóztatták.

Egy vádlott hétfőn tüzet nyitott az albán főváros, Tirana bíróságán, megölve a bírót és megsebesítve két másik embert. A fegyveres férfi elmenekült a helyszínről, de később letartóztatták – írja a helyi rendőrség tájékoztatása alapján a Guardian.

A rendőrség szerint az Astrit Kalaja nevű bírót a tárgyalóteremben lőtte le a 30 éves férfi. Az áldozat a kórházba szállítás közben belehalt sérüléseibe. A fegyveres rálőtt két másik, a tárgyalásban részt vevő személyre is, sérüléseik nem életveszélyesek.

Egyelőre nem tudni, hogy mi lehetett az elkövető indítéka, a hatóságok pedig nem tájékoztattak arról, pontosan milyen ügyet vitattak meg. Az AP a bíróság honlapján feltüntetett információk alapján arról ír, hogy egy ingatlannal kapcsolatos ügy tárgyalásán történt az incidens.

A rendőrség később letartóztatta a gyanúsítottat, és megtalálta a feltételezett fegyvert is.

Az amerikai hírügynökség felhívja a figyelmet: az Európai Unió és az Egyesült Államok támogatásával 2016-ban elindított átfogó igazságszolgáltatási reformok óta több tízezer ügy halasztódik Albániában.