Az európaiak 24 százaléka dohányzik, világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát

WHO;dohányzás;elektromos cigaretta;E-cigaretta;Egészségügyi Világszervezet (WHO);e-cigi;

2025-10-06 17:20:00 CEST

Noha a hagyományos dohányzás globálisan visszaszorulóban van, a nikotinfüggőség továbbra is valós veszélyt jelent a WHO szerint.

A dohányzás immár leginkább Európában elterjedt: a kontinensen élők több mint 24 százaléka dohányzik, beleértve a nők több mint 17 százalékát. Ez utóbbi azt jelenti, hogy Európában dohányzik a legtöbb nő a világon – derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétett jelentéséből, amely először vizsgálta az elektromos cigaretta elterjedését is.

A jelentés kiemeli a hagyományos dohányzás globális visszaszorulását: míg 2000-ben mintegy 1,38 milliárd ember cigarettázott, ez a szám 2024-ben már csak 1,2 milliárd volt. A csökkenés országonként eltér: globálisan Délkelet-Ázsiában mérték a legnagyobb arányt, ahol a dohányos férfiak száma csaknem a felére esett vissza 2000 és 2024 között.

A WHO emellett arra figyelmeztetett, hogy világszerte csaknem minden ötödik felnőtt még mindig használ dohánytermékeket, és az ezen termékekre vonatkozó szabályozások szigorítását és az újonnan megjelent nikotintermékek – például az e-cigaretták – szabályozását sürgette.

A jelentés szerint ugyanis, bár a hagyományos dohányzás visszaszorulóban van, a nikotinfüggőség továbbra is valós veszélyt jelent: világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát, közülük 15 millióan 13 és 15 év közöttiek.

Étienne Krug, a WHO megelőzésért felelős osztályának vezetője szerint bár az e-cigarettákat a dohányipari cégek azzal népszerűsítik, hogy csökkentik a dohányzás okozta ártalmakat és segítenek a végleges leszokásban, a valóságban ezen eszközök révén a fiatalok jóval korábban válhatnak nikotinfüggővé. A WHO részéről rámutattak arra is, hogy a fiatalok a felnőtteknél átlagosan kilencszer nagyobb valószínűséggel használnak e-cigarettát, amely egyébként a magasabb jövedelmű országokban elterjedtebb.

A londoni székhelyű Cochrane nemzetközi egészségügyi szervezet 2024-es vizsgálata szerint a leszokók aránya valóban magasabb azok körében, akik e-cigarettára tértek át, mint azoknál, akik nikotintapasszal vagy nikotinos rágógumi segítségével igyekezték elhagyni a dohányzást, a szervezet figyelmeztetett arra is, hogy a téren további vizsgálatokra van szükség. Hozzátették, hogy az e-cigaretták hosszútávú egészségügyi hatásai egyelőre nem eléggé ismertek.