Kimutathatóan 15 százalékos felárat jelent, ha NER-közeli vállalkozók nyerik az uniós közbeszerzéseket

drágulás;közbeszerzések; NER;

2025-10-07 09:22:00 CEST

Sajátos módon alakulnak a magyarországi gazdasági tendenciák.

A 24.hu mesterséges intelligencia segítségével feldolgozta és statisztikai módszerekkel elemezte négy év magyar uniós finanszírozású közbeszerzését, hogy kiderüljön, igazolható-e számokban, hogy létezik a NER-közeli üzletemberek esetében tendenciózus felár egy-egy közbeszerzés esetén, és ha igen, az mekkora plusz költséget jelent az adófizetőknek. Arra jutottak, hogy létezik, s nem is kevéssel kell többet fizetni emiatt.

Ismeretes, hogy a kormánytól független sajtó hosszú ideje nyomon követi azokat az eseteket, amikor egy-egy kormányközeli üzletember az előzetesen becsült összegnél sokszor jelentősen drágábban vállal el feladatokat és nyer el megbízásokat, statisztikai összesítés eddig azonban nem született arról, hogy az adófizetők átlagban mennyivel is fizetnek többet, ha valamely Fidesz-közeli szereplő jár jól a beruházásokkal.

A lap az AlfaGPT-bloggal együttműködésben mesterséges intelligencia segítségével feldolgozta és elemezte az összes, 2015 és 2019 közötti közbeszerzési eredménydokumentumot, ennek keretében 30 701 dokumentum nyomán hét kormányközeli vállalkozó 184 érdekeltségét térképezték fel. Mivel a közbeszerzési eredménydokumentumokban nem kötelező feltüntetni a becsült árat, az összehasonlításokat 5131 esetben tudták elvégezni.

Az elemzések alapján arra jutottak, hogy a NER-es cégeknél a végső ár átlagosan 18,4 százalékkal meghaladta az eredeti becslést, az pedig szinte kizárható, hogy mindez a puszta véletlen műve legyen. A szerződések pedig átlagosan 14,8 százalékkal voltak drágábbak, ha kormányközeli vállalkozók kerültek ki győztesnek. Ezt a 14,8 százalékot rávetítették a nyertes szerződésállományra is, amelyből az jött ki, hogy a jelzett 5 évben hozzávetőlegesen 245,8 milliárd forint közpénz ment el a semmire, pusztán a NER-es kapcsolatokból adódóan.

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy az érintett tenderek esetében jellemző tendencia volt az, hogy az árszabás csak az értékelési összpontszám felét tette ki, ellenben nagy súllyal voltak jelen nehezen meghatározható, szubjektív kritériumok, sőt, olyan feltételek is, amelyeknek csak néhány cég tudott megfelelni.