Zuhan az ipari termelés, az NGM a Tiszára és Brüsszelre mutogat

ipari termelés;NGM;gazdasági elemzők;Tisza Párt;

2025-10-07 10:47:00 CEST

Éves alapon 7,3 százalékkal volt kisebb augusztusban az ipari termelés, ami arra utal, hogy idén sem indul be a gazdaság növekedése.

Váratlanul nagyon esett az ipari termelés, az amúgy sem erős - szabadságolásokkal sújtott - augusztusban. A KSH előzetes adatai szerint az ipar teljesítménye az előző évi augusztushoz képest – amikor szintén voltak leállások – 7,3 százalékkal volt kisebb, míg az előző hónaphoz képest 2,3 százalékkal csökkent a termelés. A KSH előzetese adatai szerint – a részleteket csak később közölnek – annyit tudni, hogy szinte a teljes feldolgozóipar egységesen zuhant, egyedül a számítógép és elektronika gyártásban nőtt a termelés. Vagyis ez alapján egyaránt csökkent a termelés az autóiparban, ahol a KSH szerint „jelentős volt a visszaesés”, de mérséklődött az élelmiszeripar teljesítménye is. Júliusban – havi alapon 1,9 százalékkal nőtt a termelés, ám májusban és júniusban is csökkenést mért a KSH. Vagyis még mindig tart magyar ipar mélyrepülése: van egy-egy hónap, amikor pozitív lesz az index, de a trend még mindig csökkenő, ezt jelzi az is, hogy az ipari termelés az első nyolc hónapban 3,9 százalékkal volt kisebb, mint 2024 első nyolc havában.

Nyeste Orsolya az Este Bank elemzője szerint

az egyhavi 2,3 százalékos visszaesés egy kellemetlen negatív meglepetés, s lényegében teljes egészében ellensúlyozta a júliusi kellemes meglepetést okozó 1,9 százalékos növekedést.

A járműgyártás tehát, ami júliusban kisebb pozitív meglepetést hozott, augusztusban ismét csökkenő kibocsátást mutatott. Ez kellemetlen, de önmagában nem nagy meglepetés, hiszen az autóipar szokásos, nyári leállásai miatt egy havi adat önmagában nem mérvadó: a júliust és az augusztust együtt érdemes inkább nézni. A kilátásokat továbbra is sok bizonytalanság terheli. Bár az elmúlt időszakban némi javulás következett be az európai üzleti hangulatban – leginkább a vámmegállapodásoknak köszönhetően – az úgynevezett „kemény statisztikákban” még nem látszik jelentősebb javulás. Az augusztusi német gyári rendelésállomány-adat például a várt kisebb növekedés helyett 0,8 százalékkal csökkent havi szinten, és az éves index is mindössze 1,5 százalékos volt. Mindez továbbra is rányomja a bélyegét a magyar ipar kilátásaira. Pozitív hír viszont, hogy a BMW debreceni gyára belépett a termelésbe, ami az év utolsó negyedévének adatait már pozitívan befolyásolhatja – vélekedett Nyeste Orsolya.

Virovácz Péter az ING Bank elemzője szerint nem is annyira a éves vagy a havi adatot érdemes nézni, mert még ennél is beszédesebb a fix bázisi termelési adat: a júliusi növekedésnél nagyobb augusztusi egyhavi visszaesés miatt a 2021. év átlagos havi teljesítményéhez viszonyított mutató újabb mélypontra süllyedt, amely így 8,2 százalékos elmaradást mutat. A hosszabb távú folyamatokat figyelve így még mindig azt mondhatjuk, hogy az ipar teljesítménye trendszerűen csökken, és az a korábbi reményünk, hogy esetleg végre alacsony szinten ugyan, de stabilizálódik az ipari kibocsátás, szertefoszlott. Ráadásul a friss német ipari rendelési adatok is azt sugallják, hogy a megrendelések „könyve” üres, ami aligha kecsegtet sok pozitívummal a rövid távú hazai jövőt nézve. Az exportra termelő hazai iparvállalatok kilátásai továbbra is borúsak és általános fellendülés nem várható.

A harmadik negyedévre vonatkozó magyar GDP-kilátásokat nézve a korábban közölt kiskereskedelmi és a mostani ipari adat összképe inkább kedvezőtlennek tekinthető. Múlt hónapban ING elemzője úgy vélekedett, hogy egy újabb csalódást keltő hónap már érdemi akadályt jelentene abban, hogy a magyar gazdaság éves bázisú növekedése 1–2 százalékra gyorsuljon az idei év második felében. Nos, sajnos a friss adatok egyre inkább ebbe az irányba mutatnak és mindkét szektorban komoly hajrára lenne szükség ahhoz szeptemberben, hogy bizakodhassunk egy dinamikusabb negyedéves bázisú gazdasági növekedésében – írta elemzésében Virovácz Péter.