Kiss Ambrus: Egy megyei jogú város fideszes vezetője is azt mondja, hogy ez borzasztó

2025-10-08 17:30:00 CEST

Ha a budapesti önkormányzatok, a közszolgáltatások alulfinanszírozottak, nem működőképesek, akkor az a GDP-t teszi tönkre – hívta fel a figyelmet a Népszava médiatámogatásával megvalósuló Közbeszélgetés rendezvénysorozat hatodik részében a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Ha egy megyei jogú város fideszes vezetőjével beszélgetek, akkor nyilvánvalóan azt mondja, hogy ez borzasztó. Hiszen azzal még együtt élhetne, hogy nem neki kell döntenie arról, kicseréli-e az iskolaablakot, de hogy a helyi tankerületi vezető is azt mondja neki: „rendben, polgármester úr, felírtam és majd 30 nap múlva jelentkezem”, az olyan élmény, hogy ő akkor most mi ebben a rendszerben? Nyilván ugyanezzel szenved ő is – fogalmazott Kiss Ambrus a Népszava médiatámogatásával megvalósuló Közbeszélgetés rendezvénysorozat hatodik részében, amelyben Pogátsa Zoltánnal, az Új Egyenlőség főszerkesztőjével azt vitatták meg: kellenek-e az önkormányzatok a NER-ben.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint egy önkormányzatnak valójában azzal üresítik ki a jogköreit, ha elveszik a szuverenitását abban, hogy szabadon gazdálkodhasson a pénzével. „Azt mondják neki, te kedves önkormányzat, EU-s pénzt vagy kapsz vagy nem, kormányzati támogatást vagy kapsz vagy nem, saját pénzed már nem nagyon van, hitelt meg akkor vehetsz fel, ha én kormány megengedem neked. Ez teljes béklyót okoz, mert innentől kezdve politikailag kutatják az önkormányzatok, hogyan kell jól kérni a dolgot, hogy pozitív választ kapjanak” – mondta.

Kiss Ambrus felhívta a figyelmet: a főváros közszolgáltatásait - az itt lakók mellett a dolgozókat, tanulókat, átutazókat is figyelembe véve - naponta 3-3,5 millió ember veszi igénybe. Az ország pedig Trianon óta egycentrumú, a GDP 36-37 százaléka itt termelődik meg. Az elkövetkező évtizedekben ez valószínűleg így fog maradni, hiába épül Debrecenben új gyár, hiába fejlődik Kecskemét vagy Győr, ekkora mértékben nem fogják levenni ezt a terhet Budapestről. Ha tehát a budapesti önkormányzatok, a közszolgáltatások alulfinanszírozottak, nem működőképesek, akkor az a GDP-t teszi tönkre.