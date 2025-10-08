Zsebbe nyúlós megoldás ma az idősgondozás Magyarországon

Akár napi 10 ezer forint térítési díjat is elkérhetnek az állami vagy önkormányzati fenntartású bentlakásos intézményekben. A legnagyobb probléma az, hogy a középkorú generáció így sem talál megoldást rokonai gondozására.
Egészségügyi podcastunk, a Szike legfrissebb adásában erről beszélgettünk Czibere Károllyal, a Református Szeretetszolgálat főigazgatójával, aki másfél ciklussal ezelőtt még államtitkárként is részt vett az idősellátás korszerűsítésében, valamint Dózsa Csaba egészségügyi közgazdásszal, egyetemi docenssel és Keczéry Attila háziorvossal.