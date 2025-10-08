Tüntetést hirdettek a BGE hallgatói az egyetem vezetése ellen

egyetem;felsőoktatás;tüntetés;hallgatók;BGE;

2025-10-08 11:41:00 CEST

A szervezők szerint az intézmény olyan változásokon esett át, amit sem a hallgatók, sem a tanárok nem támogatnak. Az egyetem a belvárosba költözött és több kart is összevontak, az átszervezések után a diákok zsúfoltságra panaszkodnak.

Tüntetést szerveznek a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) hallgatói az intézmény vezetése ellen. A szervezők szerint az egyetem az utóbbi időben olyan változásokon esett át, amit sem a hallgatók, sem a tanárok nem támogatnak – írja az Eduline.

A portálhoz eljutott információk szerint a megmozdulás célja, hogy a hallgatók közösen kiálljanak és kinyilvánítsák a véleményüket a BGE körül kialakult „hibás működésről”. Emiatt október 20-án, hétfőn 14 órára tüntetést hirdettek a Marketing és Üzleti Kommunikáció Kar Alkotmány utcai épülete elé.

„A fejetlenség mellett a hallgatók semmibe vannak véve és semmilyen válaszokkal, illetve elnyomással akarják szőnyeg alá söpörni a problémákat”

– olvasható a tüntetés Facebook-eseményének ismertetőjében.

A lapnak a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem vezetése azt írta, hogy „folyamatos kapcsolatban áll az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal, akikkel legutóbb hétfőn (10.06.) este folytatott hosszú és eredményes egyeztetést”. Hozzátették, ennek egyik gyors eredményeként jövő hét elején rektori fórumot tart az egyetem a hallgatói számára.

A portál megjegyzi, az átszervezések során a egyetem Mátyásföldről beköltözött a belvárosba, ezzel párhuzamosan pedig több kart is összevontak. A változások elsősorban a Nemzetközi Gazdálkodás Kart és a Marketing és Üzleti Kommunikáció Kart érintették. Utóbbi hallgatóit az előbbi eddig is szűkös épületébe helyezték át, így a diákok arra panaszkodnak, hogy sokszor egyszerűen nem férnek be az óráikra, és nincs elegendő oktató sem ahhoz, hogy minden kurzust a megszokott módon megtartsanak.

Először a Qubit számolt be arról még a múlt hónap elején, hogy kaotikus körülmények között indult a tanév a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen, és a problémák hátterében többen az egyetem szervezeti és infrastrukturális átalakításait sejtik.

A portálnak október elején a BGE rektora, Andor György azzal érvelt, hogy az átalakításoknak semmi köze a mátyásföldi kampusz ügyéhez, szerinte „ez már egy évek óta húzódó ügy, a költözést pedig most lépte meg az egyetem”. Hangsúlyozta, hogy a korábbi széttagoltság megszüntetése kulcsfontosságú cél volt: „A BGE speciális helyzetben van, mert három korábban különálló intézményből olvadt össze. Ezek akkor még főiskolák voltak, de mai szemmel nézve már kisebb egyetemeknek számítanának. Tehát tulajdonképpen több kis egyetemből jött létre egy nagy egyetem, ami egyre népszerűbb a jelentkezési és felvételi számokat tekintve is.”

A rektor szerint „ez a háttere annak, hogy az egyetem egymástól távol eső kampuszain fizikailag és szakmailag is különálló oktatási egységek működtek, tavaszig még az órák is máskor kezdődtek és értek véget”. Ennek felszámolása azonban olyan komplex feladatokat vont maga után, mint például „a szervezeti átalakítás, a költözés, valamint a tantervek frissítése”.