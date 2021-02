A BGE is modellt vált és átáll az alapítványi fenntartásra

Az egyetem szenátusa 17 igen, 1 nem szavazat mellett fogadta el a modellváltást.

Támogatta a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) szenátusa csütörtöki ülésén az egyetem modellváltását, azaz állami intézményből közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézménnyé alakítását – tájékoztatta az intézmény az MTI-t.

– A modellváltást 17 igen, 1 nem szavazat mellett fogadták el; senki nem tartózkodott – tették hozzá. Azt írták: az új működési modell közelebb áll a BGE jelenleg is erősen piaci alapú működéséhez, szellemiségéhez, és hallgatóiknak, valamint munkatársaiknak is előnyösebb helyzetet teremthet. – A rugalmasabb finanszírozástól, szervezettől és jogszabályi környezettől az oktatás minőségének és a kutatások eredményességének növekedését várják – hangsúlyozták. Hozzáfűzték: a szenátusi döntés azt jelenti, hogy a BGE-n elindulhat a modellváltás részleteinek kidolgozása, az egyeztetés a külső és belső érintettekkel. – A BGE vezetése a folyamatba bevonja az érdek-képviseleti szervezeteket is, különös tekintettel a Hallgatói Önkormányzatra, és az eredményekről beszámol az egyetem közösségének – tartalmazza a közlemény. Kiemelték, hogy a BGE meghatározó szereplője a hazai felsőoktatásnak: a három budapesti karon több mint 17 000 hallgatót képez gazdasági szakemberré, együttműködve üzleti és társadalmi partnereivel, a legkorszerűbb fejlesztésekre támaszkodva. Jelen állás szerint 7 állami egyetem marad a magyar felsőoktatásban, amelyik nem váltott modellt: az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Testnevelési Egyetem. Ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy az állami felsőoktatási intézmények kiszervezése része annak a folyamatnak, amely a Fidesz 2010 óta lépésről vitt véghez: nemcsak megtörik az autonómiát, de el is foglalják az egyetemeket. Mindezt a kormányzat úgy tálalja, hogy a gazdasági akcióterv legnagyobb nyertese a felsőoktatás , mert egy példátlan mértékű egyetemfejlesztési programban 1500 milliárd forintot fektetnek be a magyar intézményekbe.